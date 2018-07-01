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Мексиканская телеведущая восхитилась Россией
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Мексиканская телеведущая восхитилась Россией 

Газета.Ru 40 минут назад
Мексиканская ведущая Андреа Сола, которая приехала в Россию для освещения чемпионата мира по футбол, поделилась впечатлениями от страны.
"Я здесь уже три недели, и я просто в восторге от вашей страны! Мы никогда не думали, что здесь все именно так. Всегда считали, что здесь холодно, все по-другому. Мы очень рады быть здесь", — цитирует Солу Sport24.
Также журналистка отметила привлекательность местных мужчин и женщин, а также восхитилась Кремлем.
"А еще мне нравятся ваши улицы. Они такие чистые, с прекрасными постройками. И, конечно, люди. Они такие вежливые! Мы любим их, а они любят нас. Мы по-настоящему счастливы!" — добавила она.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.
Ранее форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высоко оценил организацию мирового первенства по футболу в России.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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