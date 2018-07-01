«Русские мужчины довольно привлекательны!» Мексиканская телеведущая в восторге от России

Мексиканская ведущая Андреа Сола, освещающая чемпионат мира для TV Azteca, в интервью Sport24.ru поделилась впечатлениями от России.

"Я здесь уже три недели, и я просто в восторге от вашей страны! Мы никогда не думали, что здесь все именно так. Всегда считали, что здесь холодно, все по-другому. Мы очень рады быть здесь.

Я действительно рада узнать вашу страну, наслаждаться вашей едой, архитектурой. Очень круто! Нам здесь очень нравится, все с нами очень любезны. Вокруг классные люди, они с радостью помогают нам. Мы довольны чемпионатом мира в России.

Кремль? Я в восторге от его масштабов! А еще мне нравятся ваши улицы. Они такие чистые, с прекрасными постройками. И, конечно, люди. Они такие вежливые! Мы любим их, а они любят нас. Мы по-настоящему счастливы!

Многие люди рассказывали, что здесь полно красивых женщин, а про мужчин молчали. Мы прогулялись по улицам, и я могу с уверенностью сказать, что русские мужчины довольно привлекательны", — сказала Андреа Сола.