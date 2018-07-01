Мультфильм «Распрекрасный принц»

Премьера мультфильма с необычным сюжетом. О прекрасном принце мечтает каждая, что уж говорить о Распрекрасном. Необычный дар юноша получил ещё при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки, но плата за это — праведный гнев мужчин.

Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернётся проклятьем. Когда ему исполнится 21 год, его чары перестанут действовать, а любовь умрет навсегда. Вместе с единственной девушкой, которая не реагирует на его улыбчивость и переодета в мужское платье, принц отправляется на поиски себя в трехдневный срок. С приключениями.

Расписание сеансов в течение месяца смотрите на сайте выбранного кинотеатра города.

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