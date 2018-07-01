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Семь футов под килем! Сергей Корепанов поздравил ямальских моряков и речников с праздником
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Семь футов под килем! Сергей Корепанов поздравил ямальских моряков и речников с праздником 

ИА Север-Пресс 35 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанова поздравил ямальцев с Днём работников морского и речного флота.
«Освоение Крайнего Севера, становление и развитие нефтегазового комплекса, повышение уровня жизни тесно связаны с героическим трудом работников водного транспорта. Ежегодно за летнюю навигацию по «голубым магистралям» доставляются миллионы тонн важных народнохозяйственных грузов для промышленных предприятий и населения, обеспечивается комфорт и качество пассажирских перевозок.
Водный транспорт остаётся важной частью экономики, играет большую роль в реализации энергетической стратегии регионов. Серьёзные перспективы открываются для российских водников на полуострове Ямал и шельфах Северного Ледовитого океана. В Арктическом регионе растут темпы и масштабы освоения подземных богатств, идёт сооружение мощных предприятий по добыче и переработке углеводородов, строятся современные порты для их транспортировки по водным дорогам.
Самые тёплые слова поздравления с праздником — нашим уважаемым ветеранам, которые передают молодёжи огромный опыт и славные традиции, являются образцом для всех, кто связал свою судьбу с флотом. Желаю ямальским морякам и речникам крепкого здоровья и счастья, счастливого плавания и семь футов под килем!», — говорится в поздравлении председателя тюменского парламента.
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