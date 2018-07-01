Почему русские так скупы на улыбки?

В преддверии чемпионата мира появились статьи, где рассказывалось, что российских работников учат, как правильно улыбаться иностранным футбольным болельщикам, которые вскоре посетят их страну.

Одна из нас — Маша — русский эмигрант. Она быстро объяснит вам, что в России случайная улыбка, адресованная незнакомым людям на публике, часто рассматривается как признак психического заболевания или низкого интеллекта.

В США и многих других странах улыбка является обычным, рефлексивным жестом доброй воли.

В самом деле, понятие так называемого «улыбочного разрыва» не лишено оснований: в наших исследованиях в области психологии мы заметили поразительную разницу в том, как часто люди улыбаются в Соединенных Штатах по сравнению с Россией. Для американцев было бы легко предположить, что это определенным образом характеризует русских — что они недружелюбные, бессердечные люди.

Но это совсем не так. Стоит разобраться, почему некоторые формы самовыражения, такие как улыбка, становятся ключевой частью социального обмена в одних культурах, и не становятся таковыми в других.

Смазывание социальных механизмов

Насколько мы можем судить, есть два вероятных объяснения «улыбочного разрыва».

Первое связано с тем, как люди в разных культурах общаются друг с другом. Различные культуры имеют разные «правила отображения» (или нормы, которые диктуют то, как люди должны самовыражаться).

Правила отображения часто зависят от так называемой «социальной дистанции», которая имеет отношение к ожидаемой приватности в данной культуре. Исследования показали, что в России социальная дистанция ниже по сравнению с США. Это означает, что люди обычно готовы к тому, что к ним обратятся незнакомые люди, и существует больше взаимопонимания. Там меньше давления, связанного с отображением положительных эмоций — таких как улыбка — для того, чтобы обозначить дружелюбие или открытость, потому что обычно предполагается, что вы уже на одной волне.

Когда имеет место большая социальная дистанция, во время случайной встречи существует большая вероятность попасть в неприятности. Поэтому американцы как правило рассчитывают хоть на капельку приватности. Даже на публике, когда незнакомцы подходят друг к другу реже. Когда такое происходит, это может вызывать беспокойство.

Поэтому при приближении к незнакомцу улыбка может смазать механизмы социального взаимодействия и помочь другому человеку чувствовать себя спокойно.

Значение улыбки

Во-вторых, это явление можно рассматривать через призму межкультурных различий в личности или темпераменте. Мы знаем, что разные культуры по-разному переживают, выражают и регулируют свои эмоции.

Например, в нашей работе мы проследили, как у детей в разных культурах развиваются разные темпераменты.

В серии исследований, проведенных вместе с психологом Еленой Слободской из НИИ физиологии и фундаментальной медицины Новосибирского государственного университета (так в тексте. Судя по всему, имеется ввиду НИИ физиологии и фундаментальной медицины Сибирского Отделения Российской Академии медицинских наук — прим. перев.), мы обнаружили, что матери в России, по сравнению с американскими, чаще сообщали, что их грудные дети демонстрируют негативные эмоции, такие как гнев или разочарование. Российские матери также отметили, что их малыши демонстрируют более низкий уровень положительной эмоциональной экспрессии, включая улыбку и смех.

Среди этих выводов есть интересный момент. Американские малыши, которые, скорее всего, выражали положительные эмоции, в то же самое время лучше проявляли себя в саморегуляции. Другими словами, они лучше контролировали свои эмоции и поведение. При этом склонность их русских сверстников выражать позитивные эмоции не была связана с самоконтролем.

О чем говорят такие результаты?

В каждой культуре улыбка работает по-своему. В России дети могут сокращать мышцы лица только тогда, когда они действительно счастливы. Это подлинное выражение эмоций.

В США дети способны развить понимание того, что улыбка является важным социальным сигналом, который не обязательно отражает, что они в действительности чувствуют, но вместо этого демонстрирует признательность или благодарность другому человеку. Это позволяет объяснить, почему американские дети, которые чаще улыбаются, также более склонны к самоконтролю.

Далее, свою роль могут сыграть отношения и убеждения взрослых. Американские родители могут думать, что дети, которые ведут себя позитивно, также обладают другими полезными чертами, такими как способность сосредоточиться и контролировать свое поведение.

Другими словами, в США, счастливый ребенок воспринимается как «хороший» ребенок. С другой стороны, российские воспитатели не видят никакой связи между частым проявлением на лице ребенка улыбки и его манерами и поведением. Эти дети менее склонны улыбаться в повседневных социальных взаимодействиях.

Тем не менее, пока чемпионат мира не закончится, многие иностранные футбольные болельщики каждый раз будут улыбаться, заказывая еду и спрашивая дорогу. А многие россияне будут, стиснув зубы, делать в ответ счастливые лица.