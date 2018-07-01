Отец Дзагоева: Алан выйдет на поле в матче ЧМ-2018 со сборной Испании

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев выйдет на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании. Об этом ТАСС сообщил отец футболиста Тарел Дзагоев.

"Алан сейчас чувствует себя хорошо, я только прилетел с Москвы, виделся с ним. Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену", — сказал Дзагоев.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ранее Дзагоев приступил к тренировкам в общей группе.