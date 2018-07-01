Пешком в прошлое: 6 мест Новосибирска, где время остановилось

Улица Тополёвая: начало ХХ века

В двух шагах от «Ауры» в густой зелени спрятана улица, застроенная трёхэтажными домами из тёмно-красного кирпича.

С 1910 по 1913 год эти дома, предназначенные для офицеров, возводили по типовому для военных городков проекту. Сейчас они выглядят какими угодно, но только не типовыми. Снимки Тополёвой напоминают кадры из фильмов про викторианскую Англию.

Надо отметить, что жителям Новониколаевска начала ХХ века эта улица казалась ещё более удивительной.

Появление в застроенном избушками городишке целого микрорайона многоэтажных по тем меркам домов было сопоставимо с появлением в современном Новосибирске чего-то вроде делового центра «Москва-Сити».

Прогуливаясь здесь, обратите внимание на прихотливую кирпичную кладку над входами в подъезд, а также на рамы — среди современных попадаются такие, между которыми вполне могли заваляться дохлые мухи ещё со времён Первой мировой войны.

Узнать о Тополёвой больше можно из предыдущих репортажей НГС и N1.RU.

Расточка: ренессанс и декаданс

Возможно, самое живописное место в городе — район, застроенный в конце 1940-х — начале 1950-х годов зданиями, в облике которых историки архитектуры видят черты флорентийского ренессанса. Сходство довершает расположенный рядом небольшой католический приход с монахами-итальянцами.

Особую сюрреалистичность аркам, галереям и ренессансному декору Расточки придаёт страшный упадок, в котором всё это находится: штукатурка осыпается, фрагменты лепнины лежат в траве.

Сюда не дошёл даже бум на краеведческие экскурсии, охвативший город в последнее время. Слишком далеко и неудобно ехать, слишком дурная репутация у района сложилась в 1980–1990 годы. Сейчас такого криминала нет, хотя здесь по-прежнему можно увидеть жителя, который, не дойдя до дома, прилёг поспать, утомлённый дискуссией о том, что делать и кто виноват.

Расточку, весьма вероятно, снесут в обозримом будущем — отдельные дома уже сровняли с землёй пару лет назад. Пока же можно успеть сфотографировать рассыпающуюся на глазах историю и представить себе, какой была эта часть города в послевоенные годы, когда здесь массово праздновали новоселья.

Район между площадью Сибиряков-Гвардейцев и пересечением улиц Мира и Ватутина строился как элитный соцгородок для предприятия, которое в 1940-е годы называлось «Завод расточных станков» (сейчас это «Тяжстанкогидропресс»).

Известно, что дома — вместо бараков и землянок — сооружали очень быстро, буквально за месяц. Здесь даже установили мировой рекорд по скорости кладки кирпича.

Возможно, именно поэтому Расточка сейчас больше похожа не на Италию, а на обветшавшие декорации к советскому фильму про Италию.

Больше о Расточке можно узнать из репортажа НГС.

ОбьГЭС: городок у моря

Здесь мало магазинов, вывесок и машин. Застроенные частично хрущёвками, а частично — двухэтажными домиками середины ХХ века кварталы микрорайона утопают в зелени. Они спускаются к морю с широкой набережной к большому парку, который мало изменился с советских времён. Парк определённо бьет городской рекорд по количеству белок.

Не слишком изменился и ДК «Приморский», построенный в 1956 году в уже доживавшем последние дни стиле неоклассицизм.

Спешите прогуляться по этому району, а то домики уже начали покрывать сайдингом.

Аэропорт «Северный»: вне времени

Улицы возле первого городского аэропорта, ныне недействующего, — типовой застройки середины прошлого века (очень похоже на ОбьГЭС или Бугринскую рощу). Главное здесь — сам аэропорт: настоящий портал в 1958 год.

Здание, построенное в 1956–1957 годах по типовому, но доработанному проекту, выглядит изящным и воздушным, почти хрупким. Поэтому уродливые баннеры на колоннах особенно режут глаз.

Внутри — на удивление сохранившиеся интерьеры: колонны, гранитный пол, перила, гулкий и прохладный зал ожидания.

За зданием — заброшенное лётное поле и окружающая его трава по пояс; здесь уже ощущение даже не провала в прошлое, а какого-то выпадения из времени, как будто вы оказались в фильме «Интерстеллар». На поле периодически проводят то гонки, то концерты, — в остальное время охранники не приветствуют путешественников во времени и пространстве.

Узнать подробности про район аэропорта можно из репортажа НГС.

Улица Авиастроителей: малоизвестный Новосибирск

Пейзаж, в котором одновременно присутствуют и панельные девятиэтажки, и маячащие на горизонте новостройки, и дома соцгородка завода имени Чкалова. На саму улицу Авиастроителей смотрят фасадами торжественные «сталинки» с огромными арками, во дворах прячутся малоэтажки, напоминающие застройку всё той же Расточки, но попроще.

Это своеобразный район. Здесь одновременно много архаичного (к примеру, рекламу местного магазина пива и кваса рисуют детскими мелками на тротуаре главной улицы, а с лотка до сих пор торгуют фильмами на дисках), не так уж много машин и людей, — но ощущения сонного упадка нет.

Здесь (как и на улице Богдана Хмельницкого) особенно легко себе представить, каким симпатичным мог бы быть Новосибирск без неопрятной чешуи из сайдинга и прочих обшивок, без аляповатых вывесок и баннеров. Правда, ДК имени Калинина покрасили слишком ярко, зато возле него можно увидеть нарисованные афиши.

В одном из дворов внезапно обнаружилась попытка соорудить домик на дереве на высоте нескольких метров — и это это тоже выглядит детским развлечением не из современности, а откуда-то из книжного прошлого.

Интересные факты об улице Авиастроителей есть в репортаже НГС.

Пышечная на Станиславского: счастливое детство

В окрестностях улиц Станиславского и Титова много любопытного для путешественника во времени — от несоразмерной ничему живому торжественности огромных арок до милых деталей вроде бабушек, выгуливающих котиков. Но настоящий временной портал здесь — легендарная пышечная, которой не менее пятидесяти лет.

Каким-то чудом она пережила унылые 80-е, хаотичные 90-е и претенциозные «нулевые», не превратившись в безликую столовку или плюшевый банкетный зал.

По сохранности интерьеров и духа с ней могут сравниться только столовые органов власти, но в них готовят с привкусом местечковых интриг и бюрократической тоски, а не чистой детской радости.

Облицованная узорной плиткой, с коваными решётками, прикрывающими радиаторы, и высоченным потолком, старинная пышечная больше похожа то ли на кондитерскую в Стамбуле, то ли на кофейню в Лиссабоне.

Буфетчица недовольно поводит подкрашенной бровью в сторону очередных хипстеров с фотоаппаратами, но на объяснение, что «это самое красивое заведение в городе», с достоинством произносит: «Мы знаем». Это, кстати, очень нехарактерный для Новосибирска ответ: на восторги условного туриста тут принято оправдываться и открывать глаза на страшную правду.

Пышечная — ещё и утопическое общество, где благопристойное семейство с детьми может сидеть бок о бок с колоритным пьяницей, не возмущаясь тем, что он подаёт дурной пример. Что их объединяет и примиряет? Кажется, то, что пышки на грубой казённой тарелке действительно вкусные.

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