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Ставропольские автоинспекторы подвели итоги районного этапа конкурса «Автоледи — 2018»
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Ставропольские автоинспекторы подвели итоги районного этапа конкурса «Автоледи — 2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Шпаковскому району провели на базе учебно-курсового комбината конкурс «Автоледи — 2018.
На оборудованном по современным требованиям автодроме и в учебных классах комбината автоледи соревновались в мастерстве вождения, знании правил дорожного движения и основ оказания первой медицинской помощи.
Также конкурсантки удивляли членов жюри причудливыми костюмами, оригинально украшенными автомобилями, демонстрировали свои таланты.
Лучшую из лучших каждой номинации определил общий подсчет баллов. В итоге победителем конкурса „Автоледи — 2018“ стала жительница города Михайловска Лейла Сливко.
Помимо главного титула, девушка заняла призовые места еще в четырех категориях. Она на „отлично“ справилась с билетами по медицине, заняла первое место в номинации „Знаток ПДД“, показала отличные навыки на автоплощадке, а также продемонстрировала таланты в творческой „Визитной карточке“, в подготовке к которой ей помогала дочь Дарина.
Госавтоинспекторы поблагодарили всех автоледи за активное участие и позитивный настрой, а финалистка получила право представлять Шпаковский район на краевом этапе конкурса „Автоледи — 2018“.
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