Королевские андалузские бани и сокровища исламской архитектуры

Появление бань восходит к греко-римской цивилизации, которую арабы открыли для себя во время завоеваний в Леванте. Таким образом, бани стали популярны среди арабов, посещение которых имело для них религиозное значение. Соблюдение гигиены — ключевое требование в жизни мусульман, в виду чего купальни находились при мечетях с целью поддержания ими ритуальной чистоты и выполнения тем самым религиозных предписаний.

Позднее купальни стали иметь для арабов значение не только с религиозной точки зрения. Так, исламское архитектурное искусство придало этим сооружениям красоту, улучшив их дизайн и добавив орнаменты. Это способствовало популярности бань среди жителей городов в золотой век ислама. Одним из них таких мест является Андалусия, которая по сей день остаётся центром культуры и искусства.

Баня «Дель Нино» (Del Nino), архитектурный шедевр в Андалусии. «Спросите о Валенсии, Мурсии, где Хатива или Хаэн»

Арабы правили Хаэном в течение пяти веков. Будучи завоёванным в Х веке, он стал столицей одного из арабских государств. В 1091 году его присоединила к своей империи династия Альморавидов, а в 1148 году он был захвачен Альмохадами. Так, Хаэн перенял достижения арабо-исламской цивилизации и культуры, превратившись в великий город, в котором арабы утвердили власть своего наместника. В Хаэне процветало производство, в частности, ковров, торговля и сельское хозяйство, возводились мечети, форты, дворцы и прочие сооружения.

Останки арабских бань в испанском городе Хаэн

Несмотря на то, что кастильцы (христиане Андалусии) разрушили великое наследие, оставленное арабами в этом испанском регионе, арабское влияние на культуру Андалусии прослеживается до сих пор, особенно это касается архитектуры, и, возможно, наиболее ярким примером этого влияния стали арабские бани. Так, баня Хаэна до сих пор сохраняет исламский стиль, проявляющийся в различных деталях, способах строительства, манере резьбы.

Она считается одной из крупнейших бань в Испании и одной из старейших в истории. Эта баня была построена в 11 веке нашей эры и состоит из четырех основных залов, выстроенных по примеру арабских бань: зал ожидания, холодный, тёплый и горячий залы.

Зал ожидания выглядит величественно: это первое помещение, в котором оказывается посетитель бани, поэтому его проектированию исламские архитекторы и мастера уделяли особое внимание, создавая великолепные окна, двери и широкие коридоры. То же самое касается использованных при строительстве камней, куполов, которые выглядели в виде звезд, чтобы придать красивый облик входу и залам.

Отделывались все детали помещений, в том числе круглые арки и мраморные колонны, так что посетитель оказывался внутри созвездий и мог совершать омовение посреди восходящих паров, наслаждаясь теплом воды и символичностью места.

Чтобы войти в другие залы, посетитель должен был пройти по длинному коридору, а затем пройти через помещения разной температуры от холодной до тёплой и, наконец, самой горячей, учитывая температуру человеческого тела и способствует укреплению здоровья.

Горячий зал представлял собой помещение с небольшим бассейном и резервуаром для воды, вокруг которых возвышались большие колонны, символизируя высокие достижения цивилизации, которая способствовала их появлению.

После завершения омовения в зал ожидания приносили андалузские напитки или натуральные травы, полезные для организма.

Баня выполнена в великолепном архитектурном стиле, и те ее части, что были реконструированы, свидетельствуют о высоком мастерстве ее создателей. Случайно обнаруженные во время археологических раскопок, они помогли восстановить изначальный облик бани и пролить свет на ее историю наряду с музеем, который был создан, чтобы сохранить многие археологические находки, рассказывающие историю этого сооружения и свидетельствующие о богатстве андалузской культуры.

Знаменитая андалузская баня «Эль Бануэло де Гранада» (El Bañuelo de Granada)

Баня «Эль Бануэло» — одна самых известных и красивых бань в Испании. Она была построена в Гранаде в первом веке нашей эры, а именно, в эпоху Бадиса бен Хабуса. Все называли ее по-разному: «главной баней» или «баней дворцов», но соглашались с тем, что это уникальное архитектурное творение Андалусии, арабский стиль которого сохранился до сих пор.

В этой бане есть три основных зала, а застекленные отверстия в виде звёзд на потолке освещают ее арки.

Войдя, посетитель проходит через внутренний дворик с бассейном и резными стенами. Что касается главного зала бани, то он имеет колоннаду, напоминая подкову, возвышающуюся над колоннами, украшенными капителями. Последние в свою очередь созданы под вдохновением от древнего архитектурного искусства.

Арабские бани Эль Бануэло

Кроме главного зала в бане имеются ещё два, которые были построены в общепринятом для бань стиле: сначала идёт холодная комната, затем тёплая, и наконец, горячая, которая следует сразу после места для хранения одежды. Стены бани представляют собой толстые слои извести, песка и воды, чтобы изолировать помещение от внешнего тепла.

Баня в Гранаде, как и многие другие важные исторические сооружения, была разрушена в ходе Реконкисты (а именно, после вступления армии королевы Изабеллы в 1490 году). В 1918 году баня была включена в список национальных памятников, которые необходимо сохранить, и начался процесс реконструкции, благодаря чему сегодня сооружение стало популярной туристической достопримечательностью.

Королевская баня Леонор в Кордове

Постройка здания датируется 1328 годом, когда король Альфонсо XI распорядился о строительстве бани для своей возлюбленной Леонор де Гусман по тому же проекту, по которому были построены арабские бани во дворце Кордовы, ныне известном как Дворец христианских королей. Сама же баня имеет название Леонор или Королевская баня.

Несмотря на то, что было известно о запрете короля на общественные исламские бани в знак уважения к христианской морали, которая господствовала в то время и противоречила исламским понятиям о гигиене, его чувства к любовнице были сильнее, и он не мог отказать ей в просьбе.

Леонор была известна своей красотой и активностью, она была очень умна и считалась одной из самых влиятельных женщин в Европе. Несмотря на то, что она не была законной женой короля, Леонор родила от него десять детей, один из которых позже захватил власть, избавившись от законного наследника.

Вход в Королевскую баню осуществляется через мавританский двор и занимает первый этаж дворца Кордовы, часть здания, в которой король приказал сделать зал, украшенный мозаикой под наблюдением мусульманских мастеров, которые старались придать ему исламский характер.

По примеру андалузских бань посетители перемещались внутри здания по коридорам, которые окунают их в разные времена года, начиная с холодного зала и заканчивая горячим, и украшены надписями, орнаментом, колоннами и арками.

Таким образом, бани представляли собой важный элемент андалузской культуры и достопримечательность, благодаря которой можно было познать культурную и функциональную ценность арабских бань.