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В чем отправиться в полет? Учимся у Бейонсе и Джей Зи!
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В чем отправиться в полет? Учимся у Бейонсе и Джей Зи! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Пару недель назад Джей Зи (48) и Бейонсе (36) открыли тур On The Run II концертами в Великобритании, и сейчас звезды гастролируют по городам Европы. Кстати, Бейонсе и Джей Зи умеют совмещать приятное с полезным: недавно их заметили на свидании в Лондоне.
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А сегодня папарацци подловили звездную пару в аэропорту в Варшаве. И Бейонсе выглядела очень круто: на ней розовые рубашка и шорты, прозрачные каблуки и сережки-кольца. Привет из 90-х! А вот Джей Зи решил не экспериментировать.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-chem-otpravitsya-v-polet-uchimsya-u-bejonse-i-dzhej-zi/
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