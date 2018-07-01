В чем отправиться в полет? Учимся у Бейонсе и Джей Зи!

Пару недель назад Джей Зи (48) и Бейонсе (36) открыли тур On The Run II концертами в Великобритании, и сейчас звезды гастролируют по городам Европы. Кстати, Бейонсе и Джей Зи умеют совмещать приятное с полезным: недавно их заметили на свидании в Лондоне.

все слайды

А сегодня папарацци подловили звездную пару в аэропорту в Варшаве. И Бейонсе выглядела очень круто: на ней розовые рубашка и шорты, прозрачные каблуки и сережки-кольца. Привет из 90-х! А вот Джей Зи решил не экспериментировать.

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-chem-otpravitsya-v-polet-uchimsya-u-bejonse-i-dzhej-zi/