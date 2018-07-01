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Моноспектакль «Четыре рассказа Сэлинджера» на ВДНХ
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Моноспектакль «Четыре рассказа Сэлинджера» на ВДНХ 

CHIPS journal 48 минут назад
6 июля в павильоне «Рабочий и Колхозница» состоится моноспектакль по четырем рассказам классика американской литературы Джерома Селинджера.
Сэлинджер написал свои девять рассказов, соотнеся их с индийской теорией поэтических настроений. Согласно ей, каждое произведение должно иметь один из трех скрытых смыслов (дхвани):— подразумевать простую мысль;— вызывать представление о какой-нибудь семантической фигуре;— внушать то или иное поэтическое настроение (расу).
Дхвани, внушающее расу, считается самым высшим типом поэзии. Таких поэтических настроений девять, четыре из них: кродху, утсаху, рати и шанти — внушают последовательно четыре рассказа: — Человек, Который Смеялся — В лодке — Хорошо ловится рыбка-бананка — Тедди.
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