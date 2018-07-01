Почему мир помешан на худобе?

«Очнитесь! Никто не любит нас такими, какие мы есть. Нас любят стройными, красивыми и ухоженными».

Цитата из Интернета

В новом прекрасном мире, где царят бодипозитив и псевдопринятие себя, где радостно оправдываются нездоровье от вредных привычек, лень и неухоженность, мне придется (и хочется) остаться честной, справедливой и — что ж поделаешь — очень неприятной.

Я уже писала о своем отношении к популярному движению в большой статье «К черту бодипозитив!». Но очень верная психологически позиция полного принятия себя, к сожалению, продолжает извращаться и уродоваться теми, кто хочет оправдать себя, заработать на рекламе и хайпе. Поэтому я пишу на эту тему снова.

Недавно в бодипозитивных слоях (вышло двусмысленно, и пусть) разразился скандал — известная модель сделала в соцсетях несколько постов, где вполне логично объясняла, почему людям больше нравятся здоровые, гармоничные, подтянутые тела. И импульсивно предложила запустить хештег #противбодипозитива2018. Волна поднялась. Девушка тут же подверглась и объективации, и шеймингу — собственно, тому, против чего так яростно выступают поклонницы популярного движения. Дошло до смешного — модель стали обвинять за «сделанные» губы и грудь, ягодицы с якобы вкачанным силиконом. Выглядело это странно, так как девушка обладает приятной, но совершенно естественной внешностью — просто очень ухоженной. И речь не о пластике, а о банальном спорте, правильном питании и большом количестве свежего воздуха — ведь всё это так быстро отражается на лице!

В обсуждениях к этой истории снова сошлись лед и пламень. Все логичные замечания от защитников модели яростно сметались завидным количеством злости и неприятия от бодипозитивщиц, которые так любят пропагандировать принятие. И у меня вдруг в голове сформировалась сценка с очень неплохой параллелью, которая так и приходит мне на ум во время подобных споров:

«Мое тело — мое дело! — кричал алкоголик со стажем дядя Степа, надрывно стуча в грудь полупустой бутылкой. — Я в ваши тарелки и стаканы не лезу! Себя нужно принимать таким, какой есть! А регулярный прием алкоголя вообще полезен, уже и врачи доказали! А что у меня семьи нет и любимого человека — так это мой личный выбор! Просто общество навязало женщинам, что те, кто не пьет, — лучше, маркетологи чертовы, вот и все! Что? Выгляжу я плохо? Проживу недолго? Мной никто не восхищается? Да и пусть, себя надо принимать и любить. А вы злые все, потому что не выпиваете!» «Дело говоришь, — поддакнул Рома по кличке Хмурый, затягивая выше локтя ремешок и оглядываясь вокруг, вычисляя нежелательных зрителей. — Чего бесятся? Наше тело — наше дело…» — и с усилием вогнал шприц в вену. «Меня Манька и таким любит. А вы, ЗОЖники эдакие, в одиночку ж многие чалитесь, неудачники, жизнью наслаждаться надо, а не в ограничениях жить!»

И кстати, сразу за постом ненависти к той бедной модели в моей ленте выскочила фотография моей коллеги из спортзала. Она высокая девушка с большой грудью и по-настоящему широкой костью — верно, такое телосложение существует. Так вот, несколько лет назад эта девушка начала активно ходить в спортзал, занялась кроссфитом и стала практиковать длительные пешие прогулки. В своем посте она писала, что ее вес не изменился — и прикладывала фотографии «до» и «после». И вы знаете, это настоящая магия — ее лицо стало еще более утонченным и «породистым», тело выглядит идеально стройным и подтянутым. Конечно, прибавилось здоровья и силы — я видела Дашу «в деле» во время «Гонки героев». Примечание, что ее вес не изменился, очень важно — он остался таким, в каком ей комфортно и можно есть досыта. Шах и мат тем, кто так любит ставить на обратную сторону бодипозитива анорексию и героиновый шик! Эта девушка стала лучшей версией себя, победив слабости и страхи. Разумеется, для этого нужно очень много сил и решительности. А для того чтобы «топить» за бодипозитив — нет.

И я хочу вам снова напомнить, почему весь мир так любит стройных.

Возраст Существует нехитрая формула вычисления своего «здорового» веса — рост минус 110. Вот такое количество килограммов желательно весить, по мнению врачей, — чтобы правильно функционировали внутренние органы, не сходили с ума гормоны и долго жил позвоночник. Учитывайте, что подобная формула работает верно только для тех, кто регулярно занимается спортом. Мышцы весят больше, чем жир, поэтому при одинаковом весе фигура может выглядеть очень по-разному. Соответственно, если физической активности в вашей жизни немного — учитывайте эту погрешность при расчетах. Когда мы с коллегами использовали эту формулу и обсуждали результаты, я заметила интересную вещь. Те, кто находился в своем здоровом весе, выглядели ровно на свой возраст. А далее тенденция такая — килограмм ниже, год с плеч. Пять кило лишних — плюс пять лет на лице. Я, разумеется, с нетерпением жду, когда появится движение и против эйджизма, но пока что никто не будет отрицать — умение выглядеть на несколько лет младше реального возраста всё еще вызывает безусловное уважение и восхищение.

Здоровье Бодипозитивные красотки, которых так много теперь в иллюстрациях к статьям на тему, — с огромными бедрами, полными руками и необъятными талиями, в ярких веселеньких боди и сексуальном белье — то же самое, что шприц с наркотиком, сфотографированный на розовой подушечке, в окружении свежих роз. Я вынуждена проводить такую жесткую аналогию в ответ на доводы, что образ жизни каждого и его здоровье/нездоровье — личный выбор каждого. Может быть, и так. Но мы ведь массово осуждаем алкоголиков и наркоманов? Так вот, от такого количества лишнего веса, какой мы видим на прободипозитивных фото, искривляется весь опорно-двигательный аппарат, не могут нормально работать заплывшие жиром внутренние органы, сходят с ума гормоны от количества сахара и углеводов. И еще — лишние 20 килограммов, а даже не 50–70, — путь к бесплодию, это подтвердит любой врач.

Впрочем, если не вдаваться в крайности, то даже 10 лишних килограммов, увы, априори не пойдут на пользу вашему организму и внешности. Они означают, что вы неправильно питаетесь и не занимаетесь спортом, а значит — вряд ли здоровы. И что самое неприятное — это сделали со своим телом сами вы, а не природа, чьи огрехи, на самом-то деле, и должен был оправдывать бодипозитив в своем изначальном смысле.

Эстетика Бодипозитив еще как-то мог бы улечься во времена реальной любви к героиновому шику или в периоды страстей по типичным одинаковым лицам и телам. Что бы ни говорили защитники модного течения, сегодня понятия красоты и эстетики применительно к женской внешности неимоверно распахнули границы. Критерий один — здоровье. Обратите внимание, какие разные сейчас модели. У них очень нестандартные лица и тела, с множеством интересных особенностей, которые трудно назвать идеальными. Само понятие идеала — живо ли оно еще? Мне кажется, что нет. Всё, что нужно сегодня любой девушке, независимо от длины ее ног, размера груди, черт лица, — это здоровая внешность. А это значит — тело, которому дали нужную нагрузку, побаловали растяжкой и упражнениями для позвоночника, накормили свежей полезной едой, снабдили энергией для обучения и свершения задуманных целей. Почему же подобное требование решаются называть некой дискриминацией? Увы, мне никогда не понять.