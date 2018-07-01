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Смотрим и завидуем: яхта русского миллиардера Мельниченко за 360 миллионов долларов
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Смотрим и завидуем: яхта русского миллиардера Мельниченко за 360 миллионов долларов 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Великолепную по красоте и функциональности яхту проворные британские журналисты заметили в бухте Кальви, на Корсике. Кому бы могла принадлежать парусная суперъяхта за почти что 23 миллиарда рублей? Разумеется нашему соотечественнику. Итак, встречайте красавицу-яхту.
Источник: Daily Mail
Парусная яхта А была спроектирована Филиппом Старком и является крупнейшим в мире судном в своем классе. Принадлежит этот морской дворец российскому олигарху Андрею Мельниченко. Свое состояние он заработал на промышленном производстве, сколотив 910 миллиардов рублей на торговле удобрениями и углем.
Из таких сокровищ выделить 23 миллиарда на яхту совсем несложно.
У судна три мачты, превышающие по высоте лондонскую башню Элизабет. Ту самую, в которой находится Биг-Бен. Двигатель гибридный электродизельный, а экипаж рассчитан на 54 человека вместе с капитаном.
В качестве гостей на яхте могут расположиться 20 человек.
Длина корабля — 142 метра, высота мачт — более 90 метров. Каюты расположены на восьми этажах, а еще местечко нашлось для вертолетной площадки и подводной смотровой комнаты.
На судне есть роскошный лаундж с окнами от пола до потолка, деревянная и кожаная мебель, а также просторная каюта владельца, превосходящая по размеру большинство квартир в Лондоне или Нью-Йорке. Говорят, там даже есть бомбоустойчивое стекло и вращающаяся кровать.
Три спа-бассейна со всеми технологическими примочками расположены в разных частях яхты. В одном из них есть стеклянный пол, в который можно наблюдать за тем, что происходит на нижней палубе.
Корабль оборудован террасами и смотровыми площадками, которые автоматически выдвигаются за борт. Что касается скорости, то яхту можно разогнать до 42 километров в час.
Когда судно пришвартовано, открываются балконы, которые позволяют сильным мира сего наслаждаться видами.
Кстати, помимо дорогостоящей яхты у Андрея Мельниченко есть собственный самолет — Boeing Business Jet.
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