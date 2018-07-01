Сису — путь горячего финского парня

Когда-то стойкость духа и выносливость тела были очень важными и нужными качествами, которые желал иметь каждый нормальный человек. Ценились умение принимать решение, жизнелюбие, забота о ближних, способность переносить удары судьбы, довольствоваться малым и быть счастливым даже в стеснённых обстоятельствах. Но чем дальше человечество движется в сторону улучшения своих бытовых условий, чем больше прав и свобод получают цивилизованные народы, тем меньше бойцовских качеств остаётся у детёнышей этих народов. Чуть что — дети впадают в уныние или истерику, многие предпочитают иметь дело с виртуальным миром, а не с реальным, ломаются от слабых пинков судьбы и становятся обузой всем, себе — в первую очередь.

Ежедневный экстрим

Видимо, надо возвращать моду на стойкость. Есть мнение, что надо брать пример с китайских родителей, которые дрессируют и муштруют своего ребёнка (часто единственного), чтобы воспитать в нём послушание и бойцовские качества. Но этот метод работает только при определённом менталитете, который присущ как раз китайцам — дисциплинированность и полная подчинённость старшему (по возрасту, по чину). Даже в китайских семьях, которые живут в Европе или США, этот тип воспитания уже не годится — ребёнок видит, как живут его сверстники из других культур, поэтому может начать сопротивляться жёсткой муштре родителей, как только подрастёт и сможет дать отпор.

Многие ныне цивилизованные места тоже когда-то были сложными для выживания — например, многие горные районы Швейцарии, Норвегии, Испании. Там за школьниками вполне серьёзно гонялись волки и медведи, а каждый мальчишка старше 10 лет имел охотничий нож, с 15 лет — уже и винтовку.

Есть места на земле, где стойкость и мужество просто необходимы для ежедневной жизни. Например, в горных районах Перу, Китая и Индии существуют такие уголки, где дети, чтобы попасть в школу, должны ежедневно преодолевать очень опасную дорогу, которую пройдёт далеко не каждый белый турист, — школьникам приходится идти по горной тропе, уворачиваясь от камнепадов, пересекать бурные реки по ветхим подвесным мостикам, лезть по лестницам в скалах. Согласитесь, поездка на школьном автобусе или на метро — это просто рутина по сравнению с такими приключениями. Разумеется, дети из таких замечательных мест отлично учатся, потому что у них есть стимул: они хотят получить образование и найти хорошую работу, чтобы потом никогда больше не возвращаться в эти чудесные экстремальные места и детей своих туда не приводить. В то же время многие ныне цивилизованные места тоже когда-то были сложными для выживания — например, многие горные районы Швейцарии, Норвегии, Испании. Там за школьниками вполне серьёзно гонялись волки и медведи, а каждый мальчишка старше 10 лет имел охотничий нож, с 15 лет — уже и винтовку. Но люди, получив образование, не забросили эти места, наоборот, сделали всё для того, чтобы там можно было жить комфортнее и безопаснее. А вот их внуки уже и покапризничать могут: ах, после бурана дорогу замело, школьный автобус не ходит, вниз в город в школу не пойду. За такие штуки дедушка мог и по лбу пообещать, да остерегался –ювенальная юстиция прибежит.

Нечего больше хотеть

В прекрасной автобиографической книге «Когда я был маленьким» немецкий писатель Эрих Кестнер описывал саксонскую деревню, откуда была родом его мать Ида Амалия Августин: «Зимой, случалось, снегу навалит столько, что дверь из дому не откроешь! И дети, если хотели попасть в школу (или дед считал, что они обязаны хотеть), вылезали в окошко. Если же дверь, несмотря на снег, всё же удавалось открыть, приходилось сперва еще лопатами прокопать туннель, по которому дети чуть ли не ползком выбирались на волю! Хоть это было очень весело, но веселье длилось недолго. Потому что над полями завывал ледяной ветер. На каждом шагу ребятишки по пояс проваливались в снег. Руки, ноги, уши до того стыли, что на глаза наворачивались слёзы…» Глядя на нынешнюю благословенную Саксонию, трудно себе представить такие ужасы. Вытерпели бы современные маленькие немцы такой путь в школу? Сомневаюсь… Опять же — ювенальная юстиция примчится.

Финнов спасает sisu. Сису — это такая странная штука, ничем не хуже «загадочной русской души».

О том, какие трудности стояли перед детьми после революции 1917 года на пути взросления, все мы знаем отлично. Военные действия, голод и холод, коммунальное и барачное жильё, нехватка элементарного — одежды и обуви, средств гигиены, книг, письменных принадлежностей, — это закалило детей (тех, кто не умер от голода, болезней и войны). Поколение времён Великой Отечественной — это вообще железные люди, которые сызмальства привыкли довольствоваться очень малым, полностью отдаваясь служению родине. Многие пережили не только войну, но и сталинские репрессии. Но у этих железных людей дети были покапризнее, а уж внуки — и вовсе без мармеладок не могли. Очень многие из этих внуков потом погибли или очень сильно пострадали во время распада СССР, когда не смогли или не захотели найти себя в новом укладе, предпочтя депрессию и алкоголь. Ну а нынешних детей вы сами знаете. Это они дико орут в супермаркетах, требуя немедленно купить им яркую штучку, они не вылезают из различных гаджетов, они питаются чипсами и газировкой, они не умеют сконцентрировать внимание на уроке, они не в состоянии сделать домашнее задание. Конечно, я утрирую, не все дети таковы, но очень многие. «Их дети сходят с ума оттого, что им нечего больше хотеть» — эта фраза Гребенщикова может выглядеть как реквием по поколению, которое ничего не заработало само. Но всё, конечно, не так однозначно. Дети разные, и со многими из них можно работать, чтобы появились и инициатива, и ясное видение своей цели, и упорство в её достижении. Тут может помочь опыт ближайших соседей — финнов. Там тоже живут так благополучно, что время от времени кончают с собой, ибо хотеть уже нечего. Но финнов спасает sisu. Сису — это такая странная штука, ничем не хуже «загадочной русской души».

Человек-ледокол

Термин «sisu» переводится с трудом, многословно: прежде всего это необыкновенная стойкость, несгибаемое упорство в преодолении самых немыслимых препятствий в достижении, казалось бы, недостижимых целей. И делает это обладатель сису с достоинством, расчётливо и сдержанно, сохраняя в самых патовых ситуациях хладнокровие, которое кому-то со стороны может показаться маниакальным. Недаром один из лучших ледоколов, стоящих в Хельсинки у причала, называется «Sisu» — именно на ледокол похожи порой финны, которые идут к своей цели, и в этом есть какая-то мистическая сила, делающая современных людей похожими на героев эпосов и легенд.

"Когда мы чувствуем, что подошли к самому пределу своих возможностей, включается сису — как второе дыхание, это сила, решимость, которая приходит на помощь только в период тяжёлых испытаний".

Считается, что именно сису помогло финнам выстоять в Зимней войне с многократно превосходящими силами противника. Всё было брошено на это противостояние: люди отказывали себе во всём, отдавая продовольствие и обмундирование в армию, шли в добровольцы, работали от зари до зари. Буквально — «всё для фронта, всё для победы». Историк и психолог Эмилия Лахти из Университета Аалто в Хельсинки потратила на изучение явления сису многие годы. Она объясняет этот феномен так: «Когда мы чувствуем, что подошли к самому пределу своих возможностей, включается сису — как второе дыхание, это сила, решимость, которая приходит на помощь только в период тяжёлых испытаний». Главное, чтобы упорство не было подменено «бараньим упрямством» и негибкостью в оценке ситуации. Считается, что сису — как объединяющее нацию явление — встречается только у финнов. Но тут можно поспорить. То, что проявилось как цементирующий элемент в молодой небольшой нации (финны начали самоопределяться только в конце XIX века, а государственность у них появилась ещё позже), может существовать и у других народов, просто в это будут вовлечены не все люди. Та же Эмилия Лахти напоминает, что японцы употребляют термин «ганбару» — упорство в преодолении трудностей, англичане — «stiff upper lip», невозмутимость в любых ситуациях, чем британцы гордились на протяжении веков.

Дайте детям совершить ошибки

Знаменитый финский альпинист Вейкка Густаффсон считает, что шерпы (гималайские носильщики) — просто воплощение духа сису. И именно Густаффсон сформулировал советы, как развить в себе это качество. Вот они.

Заставляй себя каждый раз делать чуть-чуть больше, чем можешь. Если вода не замёрзла, в ней всегда можно плыть. Поначалу это не очень приятно. Но постепенно ты привыкаешь. Ты можешь заставить себя войти в ледяную воду — потом ты будешь чувствовать себя прекрасно.

Если уж принял решение, придерживайся его любой ценой.

В трудной ситуации думай о том, как с этим справлялись твои предки.

Если у тебя неприятности, воспринимай это как новый опыт.

Никаких специальных трудностей при воспитании воли ребёнка создавать не надо, только лишь позволить детям жить собственную жизнь с ошибками, разочарованиями, конфликтами, обидами.

Вот это упорство в достижении цели! Несмотря на не самые лучшие прогнозы относительно успешности ее достижения — это упорство можно еще и совершенствовать. Часто ведь что бывает: порисовал — бросил, потому что не получается сразу; попробовал учиться музыке — так тут вообще засада, какие-то ноты; взялся за математику или за биологию — наскоком не вышло, значит, надо бросать. И это уже не поиски себя, а элементарное неумение добиваться своей цели. Да и была ли цель? Прежде чем за что-то браться, пусть ваше дитя сформулирует цель и задачу: зачем он этим хочет заниматься. А вы, родители, должны помочь в достижении цели — подумать, как её осуществить, выполнить, так сказать, методическое сопровождение. И, что очень важно для любого нормального ребёнка, сделать это вы должны с интересом и добрым участием, а не с кривым выражением лица и бурчанием сквозь зубы, мол, чем бы дитя ни тешилось… О роли родителей напоминает и Елизавета Тутаева, педагог-психолог, специалист по детско-родительским отношениям и эмоциональным (поведенческим) нарушениям: — Увы, упорными можно назвать не многих современных детей. Хотя, безусловно, они есть, например, в спорте, в музыке остаются и идут дальше именно упорные. Мы говорим о воле личности к достижению, к победе — когда неудача не тормозит, а подстёгивает к ещё большему труду. То есть к волевому усилию всегда побуждает мотив, цель. И, говоря о детском упорстве, умении преодолевать трудности, мы понимаем, что мотиватором (бывает, что и невольным) чаще всего является взрослый-родитель, и мотивация может быть как позитивная, так и негативная. Ребёнок от природы пытлив, любознателен и стремится к автономии от родителя, к самостоятельности, но часто современные родители эту естественную потребность сводят на нет. Каким образом? Делая всё за ребёнка (так быстрее, качественнее), контролируя абсолютно не только жизнь, но и мысли (ты должен всё нам рассказывать), требуя послушания, покорности (дабы не опозорить родителей), опережая его желания (дети нынче хотеть не успевают) и т.д. Что же на выходе? Выученная беспомощность, когда человек научился НЕ МОЧЬ. Поэтому никаких специальных трудностей при воспитании воли ребёнка создавать не надо, только лишь позволить детям жить собственную жизнь с ошибками, разочарованиями, конфликтами, обидами… Это опыт и самостоятельность. Основная цель родителя (и единственная) — научить ребенка жить без него, а не с его помощью.