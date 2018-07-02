Колинда Грабар-Китарович посещала Нижний Новгород за свой счёт 

Колинда Грабар-Китарович ломает стереотипы. Президент Хорватии прилетала в Нижний Новгород за свой счёт. Наш город на Колинду произвёл хорошее впечатление.
Колинда Грабар-Китарович прилетела в наш город только с одной помощницей. Об этом написал новостной хорватский сайт 100posto.hr. Издание отметило, что «в Россию Колинда Грабар-Китарович путешествовала за свой счет».
Другое хорватское издание jutarnji.hr восхитилось поведением Колинды Грабар-Китарович в раздевалке национальной сборной на стадионе «Нижний Новгород». Напомним, сборная Хорватия одержала победу над сборной Дании в нашем городе.
Колинда Грабар-Китарович обняла каждого футболиста и поздравила с победой.
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