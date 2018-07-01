Более 100 новобранцев Крыма из числа молодого пополнения 7 десантно-штурмовой дивизии (горной) приведено к Военной присяге в Феодосии

К молодым десантникам обратились их родители, представители командования воинской части и казачества, а также ветераны Великой Отечественной войны и Воздушно-десантных войск.

С поздравлениями и пожеланиями к молодым десантникам обратились их родители, представители командования воинской части и казачества, а также ветераны Великой Отечественной войны и Воздушно-десантных войск. Перед гостями праздника с показательными выступлениями по рукопашному бою выступили военнослужащие разведывательной роты и музыканты военного полкового оркестра, которые подготовили попурри известных отечественных и зарубежных мелодий. После торжественной части состоялась встреча командования дивизии с родителями солдат, на которой разъяснялись порядок и специфика прохождения военной службы в подразделениях ВДВ. Родители также смогли ознакомиться с условиями проживания и питания военнослужащих.