Дочь Татьяны Навки попросила родить ей брата

Знаменитая спортсменка Татьяна Навка сейчас отдыхает с младшей дочерью Надей в Турции. В своем Instagram звезда ежедневно публикует красивые фотографии с отдыха. В одной из последних публикаций Татьяна поделилась с поклонниками вопросом, который задала ей трехлетняя дочь Надежда. «Мама, а ты когда вырастешь, ты мне родишь ещё братика?» — спросила девочка.

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Подписчики звезды не могли остаться в стороне от такой важной темы и вступили в полемику. «Мама, не ждите, рожайте сейчас», «А почему бы и нет? Хороших людей должно быть много!», «Надя дело говорит! Пора за сыном», Устами младенца», «Рожайте, рожайте! Дети цветы жизни!», «Какая прелесть!», «Желаю исполнения Надюшиных мечт», «Танечка, Вы сможете еще и братика и сестричку, растите с богом», — написали они.