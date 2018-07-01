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Дочь Татьяны Навки попросила родить ей брата
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Дочь Татьяны Навки попросила родить ей брата 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Знаменитая спортсменка Татьяна Навка сейчас отдыхает с младшей дочерью Надей в Турции. В своем Instagram звезда ежедневно публикует красивые фотографии с отдыха. В одной из последних публикаций Татьяна поделилась с поклонниками вопросом, который задала ей трехлетняя дочь Надежда. «Мама, а ты когда вырастешь, ты мне родишь ещё братика?» — спросила девочка.
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Подписчики звезды не могли остаться в стороне от такой важной темы и вступили в полемику. «Мама, не ждите, рожайте сейчас», «А почему бы и нет? Хороших людей должно быть много!», «Надя дело говорит! Пора за сыном», Устами младенца», «Рожайте, рожайте! Дети цветы жизни!», «Какая прелесть!», «Желаю исполнения Надюшиных мечт», «Танечка, Вы сможете еще и братика и сестричку, растите с богом», — написали они.
Напомним, в марте нынешнего года Навка призналась, что хочет родить мужу — Дмитрию Пескову мальчика. «Третий точно будет мальчик! Я постоянно об этом думаю, что пора бы», — цитирует фигуристку 7days.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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