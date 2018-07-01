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Юлия Началова рассказала о новом избраннике
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Юлия Началова рассказала о новом избраннике 

Teleprogramma.pro 44 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
На прошлой неделе Юлия Началова подарила поклонникам тему для обсуждений. После разрыва отношений с хоккеистом Александром Фроловым, девушка встретила человека, с которым готова связать свою жизнь. Вячеслав, судья по профессии, сопровождал Юлию на премии МУЗ-ТВ. Чтобы развеять слухи о наличии других ухажеров, Началова откровенно рассказала журналистам о том, как чувствует себя в новом статусе и о том, почему ее дочь хочет скорейшего замужества мамы. «Верочка реально заявила в паре интервью, которые давала самостоятельно, что хочет, чтобы ее мама встретила настоящую любовь, вышла замуж и была счастливой, — рассказала Юлия. — Слава, правда, импозантный и очень приятный мужчина. Мы познакомились на одном из моих концертов, он подарил букет цветов. Разговорились и поняли, что понравились друг другу. Сейчас присматриваемся, созваниваемся, встречаемся. Но пока считаю себя свободной и независимой женщиной. Кстати, на этих эмоциях написала новую песню о том, что мы должны быть сильными и сами строить судьбу».
Началова считает, что современное общество страдает от вездесущей эмансипации и рекомендует женщинам оставлять больше пространства для маневра своим кавалерам. Относительно одиночества Началова не испытывает сложностей. «Я никогда не была одна. Рядом со мной родители, дочка Верочка, близкие друзья, которые всегда поддержат. Даже научилась получать удовольствие от того, что появилось время, которое посвящаю только себе: сидя в покое дома, привожу мысли в порядок, размышляю о жизни. Что касается мужчин, то пока не загадываю. Верю в судьбу и стараюсь думать только о хорошем, а не лить слезы», — поделилась знаменитость с корреспондентами starhit.ru.
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