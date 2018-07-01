Не только тайм-менеджмент и деловой имидж: чему учат на тренингах «Мама в деле»

Прийти на мультитренинг вместе с детьми, послушать лекцию, сыграть в деловую игру и получить ответ на вопрос: «Что делать, если я не знаю, какая профессия мне интересна?» — все это стало возможным для женщин в отпуске по уходу за ребенком благодаря проекту «Мама в деле». Его реализует Женский деловой центр при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Женский деловой центр помогает найти работу мечты, проводит курсы по предпринимательству и тематические образовательные программы. Например, в лектории «Заповедного посольства» парка «Зарядье» прошел мультренинг, где обсуждали очень важные для молодых мам вопросы: как совмещать семью и работу и повышать квалификацию во время декретного отпуска. Коучи давали рекомендации по техникам тайм-менеджмента и говорили о создании делового имиджа.

«Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут у нас бесплатно повысить квалификацию или получить дополнительное образование. Мы единственное учреждение в структуре службы занятости, которое само формирует банк уникальных вакансий — с частичной и дистанционной занятостью или со сменным графиком работы. Такой режим позволяет женщинам и не растерять профессиональные навыки, и иметь время на семью. Сейчас в нашем банке около пяти тысяч вакансий», — рассказала Наталья Филимонова , директор Женского делового центра.

Совместить декрет и карьеру

Как не выпасть из профессиональной жизни, уйдя в отпуск по уходу за ребенком? Первую часть мультитренинга в «Зарядье» посвятили этой важной для молодых мам проблеме. Как восстановить навыки, какие варианты есть для повышения квалификации? Коучи дают советы и рекомендации.

Резюме нужно составлять честно, поддерживать контакт даже с бывшими коллегами необходимо, а на собеседовании не стоит произносить фразу: «Я так устала сидеть дома!».

По словам карьерного консультанта Дарьи Ждановой, сейчас мамы могут получить дополнительное образование бесплатно при помощи онлайн-курсов на любой вкус. Главное — не забывать добавлять информацию о пройденном обучении в резюме.

«Я советую своим клиентам мониторить вакансии только тех компаний, которые им максимально интересны. Если вы видите в требованиях какой-то навык, которого у вас нет, это хороший стимул повысить квалификацию — например, при помощи онлайн-площадок и специальных центров», — отметила она.

Не стоит бояться переквалификации или выхода из отпуска по уходу за ребенком на позицию стажера: никогда не поздно попробовать что-то новое и получить дополнительные знания.

«Я впервые оказалась на подобном тренинге. Пока шла сюда, думала: ну что нового мне могут рассказать? А оказалось, что всегда есть чему учиться. Очень важно сконцентрироваться на себе, понять, чего ты хочешь, как можешь этого достичь. У меня двое маленьких детей, но мне хочется найти призвание. После тренинга я задумалась о переквалификации, о которой так много говорили. Надо не бояться и не лениться. Меня зарядила эта встреча, я очень рада, что попала сюда», — рассказала участница тренинга Наталья Любешкина.

Деловой имидж и поиск работы

О том, что внешний вид на собеседовании говорит за нас, участницам напомнил психолог и имидж-консультант Ирина Прокудина

«Когда речь идет о профессиональном имидже, мы должны понимать, какое хотим произвести впечатление. Чаще всего есть желание транслировать профессионализм, ответственность, уверенность. Нужно понимать, в какую компанию вы идете, на какую должность претендуете, какие сильные стороны хотите подчеркнуть. Тогда ваш имидж начнет работать на вас», — пояснила она.

«Я подписана на рассылку Женского делового центра, и мне пришло приглашение на эту встречу. С работой центра я познакомилась в октябре прошлого года — тогда посетила три тренинга коучей и успешно устроилась на работу. Эксперты дают такую информацию, которую мне не удавалось найти в интернете или у друзей. Я три года была с ребенком в декрете, рекомендации по поводу составления резюме и самопрезентации мне очень помогли. Благодаря Женскому деловому центру я утвердилась в профессии», — рассказала участница тренинга Елена Карманова.

Поиск себя и эффективное планирование

«Знаете ли вы, как приручают слонов?» — с этого вопроса начала выступление карьерный консультант Алла Дмитриева . Оказалось, что одной ногой их привязывают к забитому в землю колышку, и эта ситуация очень похожа на поведение нерешительного человека. Чтобы освободиться, слоненку достаточно поднять ногу, а человеку, чтобы реализовать свои способности, достаточно перестать перекладывать вину и ответственность на внешние обстоятельства и взяться за дело.

«В чем секрет успеха? Планируйте! Когда мы знаем, чего хотим и к какому времени, нам легче преодолевать препятствия, мы понимаем, ради чего это делаем. Инвестируйте в себя, приобретайте новые знания и навыки, развивайте страницы в соцсетях — это эффективный инструмент и для трудоустройства в том числе. Есть множество групп и платформ, к тому же потенциальный работодатель может заглянуть в ваши аккаунты и посмотреть, что вы публикуете», — сказала Алла Дмитриева.

«У меня трое детей, но я стараюсь успевать все. В прошлую пятницу прошла переподготовку в Плехановской академии, получила диплом маркетолога. На тренинге оказалась впервые, мне очень понравилось. Я даже подумала, что домашние задания, которые коучи нам дали, нужно выполнить не только мне, но и мужу. Хочется попасть на профориентацию центра. Я, как и многие, нахожусь в поиске, но не в активном поиске работы (я в декретном отпуске), а скорее новых возможностей для самореализации», — прокомментировала участница тренинга Полина Калашникова-Стрелова.

В следующий раз — в «Музеоне»

На встречи проекта «Мама в деле» участницы могут приходить с детьми (для малышей работает специальная площадка с воспитателями-аниматорами и играми).

Следующая состоится 26 июля с 10:00 до 13:00 в павильоне «Школа» парка искусств «Музеон». Зарегистрироваться можно по телефонам: +7 (499) 782-77-68; +7 (499) 782-78-08, а также онлайн.

Проект завершится в ноябре; участниц ждет информационная акция «Мама в деле. Путь в карьеру». Им представят вакансии московских работодателей, проведут мастер-классы и лекции.

Помимо проекта для мам, Женский деловой центр занимается предпринимательским проектом «Старт в бизнес». Для участниц эксперты проводят занятия, посвященные открытию своего дела.

Темы тренингов «Мама в деле» выбирали пользователи «Активного гражданина». Проект планируется продолжить и в следующем году.