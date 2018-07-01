Чудо-прицеп без колес, который за секунду превращается в мини-отель

Пока одни бренды выпускают суперроскошные дома на колесах, другие доказывают, что необязательно возить с собой тонны оборудования и платить за это астрономические суммы.

Рациональное использование небольшого пространства — один из трендов времени. Мы уже рассказывали о крошечных жилых прицепах, поражающих организацией внутреннего пространства, а теперь предлагаем вам взглянуть на нечто еще более удивительное.

Прямоугольный «рюкзак» за плечами автомобилей на фотографиях называется Hitch Hotel, и он может быть, как жилым модулем, так и грузовым отсеком, укрытым от непогоды, осадков или лихого люда. Уникальность «отеля» заключается в его составной конструкции — во время остановок отсек раздвигается, вытягиваясь более чем на 2 метра. Hitch Hotel транспортируется на фаркопе, то есть, у него нет своих колес. Он легко снимается и может быть установлен отдельно на собственных «ножках». Внутри хватит места для двоих.

Недостатки у конструкции тоже есть — судя по всему, она годится разве что для кемпинга в летнее время, либо в теплом климате. Кругосветное путешествие или марш-бросок на север лучше совершать на экспедиционном грузовике, способном существовать автономно от цивилизации, либо на специально оборудованном внедорожнике. Впрочем, условные недостатки Hitch Hotel наверняка окупит цена.