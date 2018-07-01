Очевидцы сняли 10-месячную девочку за рулём пожарной машины в Челябинске

Пожарные МЧС по Челябинской области провели экскурсию для своих семей, во время которой за рулём специальной машины оказалась 10-месячная девочка.

Малышка по имени Полина Кашкарова — дочь пожарного Андрея Кашкарова , который показал детям из семей коллег и воспитанников детсада №73 штурм башни. Ребятишкам дали попробовать скатать пожарные рукава и примерить защитные костюмы.

Кроме Полины, за рулём пожарного автомобиля смогли посидеть все участники экскурсии. В том числе «лицо» 8-го спасотряда, дочь замначальника службы пожаротушения Арина Пономарёва. Её портрет вместе с бойцом отряда Олегом Савчуком красуется на баннере на фасаде пожарной части.

Всего за июнь в гостях у пожарных побывало почти 250 детей. При этом огнеборцы устраивают регулярные инструктажи и учения для отдыхающих в летних лагерях.