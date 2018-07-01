Проект «Книжная полка»: три книги, над которыми плачут во всем мире

Иногда грусть — хорошее лекарство от боли в груди. Она помогает переосмыслить происходящее и вынуждает острее чувствовать жизнь. В нашей новой подборке — произведения, которые невозможно читать без слез… слез очищения.

Эти истории о детях. Возможно, и поэтому тоже они производят неизгладимое впечатление и надолго остаются в памяти. Но главное в книгах то, что, несмотря на грусть, с которой они «живут», они заставляют читателя съежиться, а потом расправить плечи и хотя бы попытаться изменить мир, если не весь, то хотя бы вокруг себя.

«Мальчик в полосатой пижаме»

Свой нашумевший роман писатель Джон Бойн написал за два дня. Взялся за него в среду утром и закончил в пятницу к обеду. Неважно, во сколько и какого дня вы возьмете в руки эту книгу, вы, как и автор, не сможете от нее оторваться, пока не дойдете до последней страницы. Это не просто история дружбы двух мальчишек. Это очень трагическая повесть-притча о добре и зле, об их воплощении в поступках.

Отзывы на книгу были напечатаны во всех ведущих изданиях не только Ирландии, на родине автора, но и в странах, где книга была переведена. В Ireland on Sunday напечатали, что «в этом произведении нет монстров и жутких страшилищ. И это только подчеркивает то, что настоящий ужас всегда прячется в обыденных вещах». А английская ежедневная газета The Guardian назвала роман «маленьким шедевром».

История с драматичным финалом приковывает к себе развитием дружбы девятилетних мальчишек Бруно и Шмуэля, живущих по разные стороны колючей проволоки, — сына немецкого офицера и юного узника концлагеря. Дело происходит в месте под названием Аж-Высь. Знакомство и интерес детей друг к другу становится проблемой для семейства Бруно. Мальчик должен вернуться домой в Берлин, из которого ему так не хотелось уезжать. На прощание он решает еще раз встретиться со Шмуэлем и намеревается помочь ему отыскать отца. С помощью друга он переодевается в полосатую «пижаму» и пробирается на территорию лагеря…

Роман издан в 2006 году, номинирован на несколько десятков литературных премий. Книга издана более чем на 50 языках мира. В России его переиздавали несколько раз.

«Моя сестра живет на каминной полке»

Название следующей книги на первый взгляд немного забавное, но содержание ее далеко от юмористическое. Рассказчиком, так же как и у Джона Бойна, выступает мальчик. Джейми. Ему десять. Он не плакал, когда это случилось.

О том, что произошло в жизни ребенка, как с горем справляется герой, его родные, и написана эта книга. На долю десятилетнего мальчика выпадает много испытаний, но он не отчаивается.

Пять лет назад у Джейми была счастливая семья — мама, папа и сестры-близняшки. Жизнь изменилась в один миг: одна из сестер погибла в теракте. Отец запил, мать ушла к другому. Мальчик описывает жизнь с сестрой, которая старалась заменить недостающие «элементы». Почему сестра живет на каминной полке? Джейми говорит, что «когда полиция собрала десять кусочков ее тела, мама с папой долго препирались. Маме хотелось настоящую могилу, чтобы навещать ее. А папа хотел устроить кремацию и развеять прах в море». Мама поступила по-своему, а «папа каждый год собирается развеять пепел, но в последнюю минуту передумывает».

Поэтому когда отец решил переехать с детьми в озерный край, он взял с собой урну с прахом Рози. В новом доме она, как и в лондонской квартире, будет «жить» на каминной полке.

Эта книга о взаимоотношениях в семье и в школе, о трудностях, через которые проходит новичок. Словами ребенка описывается путь к взаимопониманию с окружающими. Герой падает, поднимается, и он будет счастлив. В последних строчках автор Аннабель Питчер пишет, что «роман начался с незамысловатой идеи и нескольких строчек в блокноте. Если бы не помощь замечательных людей, он никогда не стал бы книгой». Так ведь происходит и в жизни: нам встречаются замечательные люди, которые помогают нам справится с трудностями, главное, не отворачиваться, а дать им возможность сделать это.

«Оскар и Розовая Дама»

История, которую рассказал Эрик-Эмманюэль Шмитт, о мальчике, который неизлечимо болен. У него рак. Он живет в хосписе. Оскару осталось недолго, и ему невыносимо больно, что самые близкие люди лгут, вместо того чтобы честно сказать ему о времени.

Несколько раз в неделю к детям приходят добровольные сиделки, которых из-за униформы называют розовыми дамами. С одной из них Оскар крепко сдружился. И она предложила ему удивительную и даже волшебную игру. После долгого лечения болезнь взяла верх. Жить ребенку оставалось не долго. 12 дней. Мудрая розовая дама придумала писать письма Богу. А чтобы они были содержательными, он должен представить, что в течение одного дня проживает целых десять лет. Мальчик принял правила игры и стал «спринтером». Он родился 19 декабря, а к вечеру ему стукнуло 10.

В обед следующего дня пятнадцатилетний юноша признался в любви девочке, а в 20 делает ей предложение. За отведенное время Оскар успел влюбиться, жениться, попробовал вкус измены, примирился с родителями. Он прожил долгую, счастливую жизнь, полную приключений и важных уроков. Ведь если что-то в этом спринте не удавалось, спасали советы розовой дамы, которой разрешили приходить к мальчику в гости каждый день. Еще сомневаетесь, читать или нет? Обязательно читать! Жизнеутверждающая история. В жизни всегда есть место чуду. Оскар не умрет юным несмышленышем. Он доживет до почтенного возраста.