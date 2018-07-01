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В Тверской области в больнице трещины в стенах заклеивают скотчем
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В Тверской области в больнице трещины в стенах заклеивают скотчем 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
В ГБУЗ Кимрская ЦРБ и медсанчасти трещины в стенах и плиточные швы заклеены скотчем, пишут кимряки в группе «Кимры-инфо».
Посетители медицинских учреждений сделали фото и выложили в соцсети.
Фото Гарика Маргаряна
На одной из них видно, что прямо над больничной койкой обнажилась огромная щель между плитами потолочного перекрытия до середины потолка палаты. Куски застывшего цемента, закрывающие щель дальше — держатся на честном слове.
Фото Евгения Дорофеева
— Стена, не болей! А вообще да. Страшно там находиться, — пишут в комментариях жители города.
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