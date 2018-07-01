В Тверской области в больнице трещины в стенах заклеивают скотчем

В ГБУЗ Кимрская ЦРБ и медсанчасти трещины в стенах и плиточные швы заклеены скотчем, пишут кимряки в группе «Кимры-инфо».

Посетители медицинских учреждений сделали фото и выложили в соцсети.

Фото Гарика Маргаряна

На одной из них видно, что прямо над больничной койкой обнажилась огромная щель между плитами потолочного перекрытия до середины потолка палаты. Куски застывшего цемента, закрывающие щель дальше — держатся на честном слове.

— Стена, не болей! А вообще да. Страшно там находиться, — пишут в комментариях жители города.