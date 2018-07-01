Александр Михайлов. Заложник любви

1 июля в 11:20 в цикле «Моя правда» на Пятом канале своим сокровенным поделится Александр Михайлов

Александр Михайлов, он же Вася Кузякин из фильма «Любовь и голуби». Настоящий сибиряк. Про таких говорят: «Сильный, как мороз, соленый, как океан и могучий, как кедр». Миллионы поклонниц мечтали о Михайлове, и только единицы знали: за ним два разрушенных брака. Хорошим папой актер так и не стал, поскольку и сам не знал отцовской любви и заботы.

Его мать постоянно работала, чтобы прокормить двух малолетних детей — Сашу и его сестру. Вскоре сестра умерла. После ее смерти актер быстро повзрослел. Степанида Наумовна била Сашу, как сидорову козу, потому что хотела, чтобы он вырос настоящим мужчиной.

— В пятом классе я списался с Нахимовским училищем, хотел стать моряком. И мне приходит ответ, и я сбегаю. За мной рванула толпа, мать поймала меня. Всю ночь она держала меня в углу. Сама спит на кровати. Я начинаю приседать, а она: «Стоять! Стоять, сказала!» И как даст таким матерком крепким! И вот я стоял, и ноги отекали, — рассказывает Михайлов.

Но когда спустя два года Саша снова сбежал в мореходку, мать смирилась. Однажды корабль, на котором он был, едва не пошел на дно Охотского моря. Он был одним из немногих, кто тогда выжил.

— На причале меня встретила мама. Она поседела. Она сказала очень сурово: «Все, сын, хватит. Или море, или я, — вспоминает Александр Михайлов.

Он стал искать другую работу, а потом влюбился в театр и подал документы на театральный факультет Дальневосточного института искусств.

В 1968 году Александр познакомился на капустнике с Верой Мусатовой. Неотесанный парень и дочь адмирала — казалось бы, что может быть общего? Мусатова и Михайлов поженились, а спустя год у них родился первенец Костя. Вскоре после института Михайлов забрал любимую в Саратов. Маленького Костю оставили на дедушку с бабушкой.

Воспользовавшись связями отца, Вера нашла себе хорошую работу:

— Я была руководителем пресс-службы при двух министрах кинематографии. Тогда это называлось Госкино. Потом меня пригласили в Союз Кинематографистов, точно так же в пресс-службу.

Но и сам Михайлов делал все, чтобы его заметили: ходил на кинопробы, соглашался на рискованные трюки. Вскоре это принесло результат. На экраны страны вышел фильм „Это сильнее меня“, в котором Александр сыграл свою первую главную роль. С тех пор имя актера не сходило с афиш.

1981 год — выходит фильм „Мужики“. На Александра обрушилась всесоюзная слава, любовь миллионов, а через полгода после выхода картины посыпались награды. Но настоящим триумфом для актера станет фильм „Любовь и голуби“. За первый год проката его посмотрели 44 миллиона зрителей. Михайлов буквально купался в славе. В жизни Александра Михайлова была еще одна женщина — актриса Ольга Кузнецова . Чувство поразило Александра и Ольгу, словно молния.

Михайлову тогда уже было под пятьдесят, Ольге — немного за тридцать. У него за плечами — более двадцати лет брака, у нее — красота и молодость. У них родилась дочь Настя…