Сразу после разрыва с Решетовой Тимати подарил кольцо другой

Скандальный рэпер Тимати совсем недавно расстался с моделью Анастасией Решетовой , но уже подарил кольцо другой. Своей дочери Алисе.

Трогательное видео появилось в Instagram на странице матери исполнителя Симоны Юнусовой. Действие разворачивается на веранды у воды. Отец надевает дочери на палец кольцо с камнем в форме сердца.

Не забыл Тимур и бывшую возлюбленную Алену Шишкову, мать девочки. Он говорит Алисе, что если мама захочет поносить кольцо, девочке стоит поделиться. Фанаты исполнителя дружно умилились увиденному.

— Такой молодец, такое теплое отношение, видно, очень любит свою дочь, — написала подписчица.

— Какой Тимати молодец, с таким уважением говорит о маме! — восхищена другая.

Тем временем, пока официального подтверждения, что Анастасия Решетова и Тимати расстались, нет. Они удалили все совместные фотографии и синхронно отписали друг друга от каналов в Instagram. Многие восприняли это как сигнал о разрыве отношений. Затем Анастасия Решетова опубликовала неоднозначный пост, в котором попросила «не лезть в личную жизнь и не распространять сказки».