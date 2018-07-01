Ещё
Сразу после разрыва с Решетовой Тимати подарил кольцо другой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сразу после разрыва с Решетовой Тимати подарил кольцо другой 

Пятый канал 55 минут назад
Фото: Пятый канал
Скандальный рэпер Тимати совсем недавно расстался с моделью Анастасией Решетовой, но уже подарил кольцо другой. Своей дочери Алисе.
Трогательное видео появилось в Instagram на странице матери исполнителя Симоны Юнусовой. Действие разворачивается на веранды у воды. Отец надевает дочери на палец кольцо с камнем в форме сердца.
Не забыл Тимур и бывшую возлюбленную Алену Шишкову, мать девочки. Он говорит Алисе, что если мама захочет поносить кольцо, девочке стоит поделиться. Фанаты исполнителя дружно умилились увиденному.
— Такой молодец, такое теплое отношение, видно, очень любит свою дочь, — написала подписчица.
— Какой Тимати молодец, с таким уважением говорит о маме! — восхищена другая.
Тем временем, пока официального подтверждения, что Анастасия Решетова и Тимати расстались, нет. Они удалили все совместные фотографии и синхронно отписали друг друга от каналов в Instagram. Многие восприняли это как сигнал о разрыве отношений. Затем Анастасия Решетова опубликовала неоднозначный пост, в котором попросила «не лезть в личную жизнь и не распространять сказки».
Пятый канал: последние новости
Опубликованы фото с тайной свадьбы экс-жены Джонни Деппа, Ванессы Паради Вера Брежнева и ее старшая дочь удивили смелым фото в бикини В сети обсуждают четвертую беременность Кейт Миддлтон
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая сексуальная бабушка в мире52
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Садальский показал пикантное фото Васильевой8
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Ванесса Паради впервые вышла замуж
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение