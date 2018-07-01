Тимати подарил 4-летней дочери роскошное кольцо с бриллиантом в форме сердца

Рэпер в очередной раз продемонстрировал свою безграничную любовь к дочери Алисе, а также снова спровоцировал слухи о своем расставании с моделью Анастасией Решетовой

Трогательное видео, в котором Тимати надевает на палец дочки кольцо с большим желтым камнем в форме сердца, появилось в Instagram его мамы Симоны Юнусовой. В ролике рэпер сообщает, что кольцо пришлось подгонять по размеру, а также просит Алису дать поносить украшение ее маме, модели Алене Шишковой, если та захочет.

Некоторые поклонники Тимати сделали вывод, что кольцо изначально предназначалось его девушке, модели Анастасии Решетовой. Недавно появились слухи о том, что влюбленные расстались. Правда, позднее Анастасия эту информацию опровергла. Впрочем, в основном фолловеры отметили, что рэпер — очень трогательный отец: «Какой молодец, Тимур, Вы достойнейший мужчина, Ваша девочка будет всегда под Вашей защитой, так и должна расти девочка», «Такая молота!», «Как трогательно», «Ооооойййй как же это милооооо, прям слезы радости наворачиваются. С вами становишься такой сентиментальной. Молодец Папа — Тимур», «Тимур такой молодец! В таком ритме постоянно заботиться о дочери! Оч приятно смотреть», «Теплые отношения отца с дочерью, на это приятно смотреть! Здоровья и счастья вашей семье!», «Шикарный пример!».

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Фото:Instagram