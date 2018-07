Заботливая Рудковская предложила работу сознайшеся в наркозависимости Кержаковой 

— Поступок сильной женщины, разрушающий совковые стереотипы! Молодец, я реально тобой горжусь! Горжусь твоим поступком, только сильный человек способен на такой шаг, — написала Рудковская.

Кроме того, Кержакова находится на «финишной прямой» в лечении, поэтому оставшаяся в прошлом зависимость не помешает ей в работе.

Все запаслись Поп-Корном и приготовились к «Прямому эфиру», пообсуждать, поохать и ахать, а тут раз и все пошло не по избитому сценарию, Милана увидела сына, поговорила с Сашей, они услышали друг друга, Милана сделала, может, самый взрослый поступок в своей жизни сегодня-смелый, заслуживающий большого уважения!Поступок сильной женщины, разрушающий совковые стереотипы!Молодец, я реально тобой горжусь!Горжусь твоим поступком, только сильный человек способен на такой шаг. Я пригласила Милану работать в нашу команду, возглавить наше Питерское отделение ледовых шоу. Она уже на финишной прямой в лечении, и я уверена, что у неё все получится! И пусть все эти дни нам всем было неприятно и больно, я счастлива, что ребята договорились. Значит для меня ещё несколько дней моей жизни прожиты не зря! Ps Дорогие подписчики, не ищите грязи там, где её нет, поддержите девочку. Мы все тут взрослые и серьезные люди, которые желают ей только добра! Откуда у Вас столько злобы? Как не разобравшись в ситуации, Вы развесили ярлыки? Мне стыдно, что в нашей стране столько злых, недальновидных людей, которые хотели затяжных судов, войны и кровавое месиво. Нет тут никакого сценария. Такая ситуация может случиться с каждым из нас. Главное выйти из такой ситуации правильно, чтобы потом не было мучительно больно, а была гордость, что ты смогла, ты все преодолела … 💪🏻💪🏻💪🏻

Своих подписчика Рудковская попросила «не разводить грязь» и поддержать Милану в тяжелой ситуации. Сама же продюсюер была рядом с девушкой все это нелегкое время и пыталась всячески помочь разрушающейся семье. Накануне Милана Кержакова призналась, что была зависима от наркотиков и лечилась в клинике. Затем Александр Кержаков подбодрил признавшуюся в наркомании супругу и пообещал во всем ей помочь.