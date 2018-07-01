Дарья Клюкина рассказала про одноклассника, влюблённого в неё

Победительница шестого сезона «Холостяк» Дарья Клюкина настоящая красавица. Её внешностью восхищаются не только поклонники, но и многие рекламные агенства, предлагающие ей работу. Но мало кто знает, что ещё в школе у Клюкиной были большие комплексы. Конечно, как и многие девушки Дарья не любила свою внешность и красивой себя уж точно никогда не считала.

«Одно время в школе я много ела и была даже больше, чем сейчас. Не сказать, что меня дразнили, но я не считала себя привлекательной вплоть до класса», — делится воспоминаниями Дарья.

Почему до? Все просто! В жизни одиннадцатиклассницы Даши произошло небольшое событие, которое приятно каждой девушке — в неё влюбился одноклассник и заставил её поверить в себя, в то, что она красивая и привлекательная особа.

Теперь, когда комплексы исчезли, Клюкиной все даётся гораздо легче. И победа в шоу, и успешная модельная карьера, большая популярность. Получается, стоило только поверить себя. Берём пример с Даши.