Немецкий пожарный рассказал, как спас мальчика, запертого в сейфе, код от которого знал только покойный дед

Детские игры иногда бывают опасными. Девятилетний мальчик из Берлина играл в прятки с братом и нечаянно закрылся в сейфе, код от которого знал только покойный дед. Немецкий пожарный Лео Диттрих рассказал, как удалось вскрыть старый сейф и вызволить мальчика, который был на волосок от смерти.

«В ту пятницу 15 декабря 2017 года я дежурил в пожарной части в Берлине. В 20:15 поступил вызов. Звонили родители девятилетнего мальчика, который, по их словам заперся в сейфе. Я засомневался, может они приняли за сейф обычный шкаф. Но я должен был быть готов ко всему. Я спросил себя, если это действительно сейф, проникает ли туда воздух? Я знал, что к моменту нашего прибытия, может быть уже слишком поздно, поэтому надо было готовиться к трагическому исходу событий. С другой стороны, если мы бы успели, сколько времени нам понадобится, чтобы открыть сейф? Я понял, что задача будет трудная. Сейфы ведь и предназначены для того, чтобы не открываться.

Через пять минут мы уже были возле дома на юго-западе Берлина. Я все еще надеялся на то, что ничего страшного не произошло. Но плачущая возле дома женщина развеяла все сомнения. Это и была мать мальчика. Она отвела нас в подвал, где возле сейфа стоял отец ребенка. Он и рассказал нам, что мальчик жив. Мы стали разговаривать с парнем, он был очень спокоен. Оказалось, что он играл с пятилетнем братом в прятки и решил, что сейф — отличное место, чтобы спрятаться. Семья унаследовала дом вместе с сейфом от деда по материнской линии. И единственный, кто знал код, был покойный дед.

Главным приоритетом для нас стал доступ кислорода в сейф. Эксперты, которым мы позвонили, сказали, что сейф воздухонепроницаем, и мальчик может умереть. Тогда мы стали светить фонарем на сейф, а мальчик сказал, где видит свет. У прибывшей скорой мы взяли кислород, и смогли протолкнуть тонкую трубку в сейф. Мальчик сказал, что почувствовал поток воздуха.

Потом мы отодвинули сейф от стены, и увидели там пачку бумаг, где нашли несколько шестизначных кодов. Мы начали вводить их, но перед каждой новой попыткой приходилось ждать по десять минут. Пока мы занимались вводом, мама мальчика вспомнила, что когда-то ее брат открывал сейф. Поэтому, когда мы перепробовали все комбинации, она позвонила брату. Он назвал шесть дат дней рождений, но и они не подошли.

В тот момент мы уже были готовы открывать сейф силой. Я сказал мальчику заткнуть уши, пока мы будем сверлить, потом открыть, когда мы потрясем сейф. Затем мы стали сверлить заднюю стенку. Это было опасно, но я был уверен, что мы сможем вытащить мальчика.

Когда мы начали пилить стенку, мой коллега ввел правильный код. Дело в том, что мы попросили маму мальчика выписать все сколько-нибудь важные для семьи даты. И кодом оказался день рождения брата. Мы были в шоке.

Операция по спасению заняла три часа, и вот этот маленький мальчик стоит передо мной, потирая глаза. Все это время он был так спокоен, разговаривал с нами, следовал нашим советом, а его родители были так счастливы, что его спасли. Он бросился в объятия матери, потом его посмотрел врач, и мальчик отправился в душ: он был весь потный, а одежда была мокрая.

Приехав домой, я был очень горд тем, что сделал. Я помню, что тогда подумал: «Это может быть самое лучшее, что ты когда-либо делал за свою карьеру». Это была невероятная командная работа.

Надеюсь, что мальчик впредь будет острожен, играя в прятки. Но, по крайней мере, теперь мы знаем код от сейфа».