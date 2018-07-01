Житель Татарстана разбил стекла в машине супруги, чтобы забрать у нее дочь. Видео

В сети размещены кадры конфликта на дороге с участием родителей, «деливших» ребенка, произошедшего, по утверждению местных СМИ, на днях в городе Набережные Челны.

На записи видно, как мужчина заблокировал проезд легковому автомобилю, в котором, как сообщается, находилась его супруга и дочь.

Поначалу отец семейства стоял перед капотом машины и не давал жене, управлявшей авто, тронуться с места. Через некоторое время дорогу легковушке перекрыл джип, водитель которого действовал по указке мужчины.

Родитель разбил лобовое и боковое стекла, проник в салон транспортного средства и разблокировал двери, после чего забрал девочку, находившуюся на заднем сидении в специальном детском удерживающем устройстве.

Журналистам издания «Татарстан 24» удалось побеседовать с мужчиной, фактически атаковавшим авто с членами своей семьи. Он пояснил, что в настоящее время идет бракоразводный процесс и суду предстоит решить с кем останется ребенок.

Известно, что заявления по факту произошедшего в полицию пока не поступало.