Нумеролог: «Настя хочет серьезных отношений, а Элджею они не

Вокруг новообразовавшейся звездной парочки ходит много шума. Мало кто верит в искренность чувств телеведущей и рэпера, но наш астролог уверена, что пара действительно встречается.

О романе Элджея и Насти Ивлеевой заговорили еще в мае этого года, когда девушка появилась на обложке нового сингла певца «360». Поклонники сразу заподозрили, кому был посвящен трек. Затем артисты почти одновременно выложили совместные фото, на которых нежно обнимались.

Нумеролог Ольга Перцева рассчитала нумерологическую матрицу пары и выяснила, что ждет их в будущем.

Скажу сразу, Настя влюбилась по-настоящему! И в данном случае это абсолютно нормально: при дефиците энергии трудно было не подсесть на сильную энергию донора. К тому же Элджей имеет редкий показатель, и коварство его в том, что присутствие таких людей рядом дарит ощущение счастья, иногда даже близкое к эйфории!

Это как раз тот минус, который даст о себе знать по окончанию конфетно-букетного периода. Настя будет проявлять больше знаков внимания, и это может стать для нее почвой для разочарования. В конце концов ей захочется более серьезных отношений, а ему это не так нужно. Не потому, что в ней что-то не так, просто он относится к независимому типу мужчин. К тому же Алексей трудоголик, и работа (дело жизни) всегда будет для него первичной.

Меня пугает «рисковый код» в матрице Алексея, но делать прогнозы не буду. Скажу одно: хороших девочек всегда тянет к плохим мальчикам. Чаще всего потому, что рисковый код и сильное обаяние / притяжение имеют общие показатели.

Если оба честно признаются, что отношения для них — лишь одна из составляющих (и далеко не самая главная) счастья, не первый пункт в списке потребностей, то смогут быть вместе долго. Главное — не жить шаблонами, которые навязывает общество. ⠀⠀⠀

Нет ничего плохого, когда кто-то более активен и счастлив в своей профессии и с тяжестью несет домашнюю рутину и сложности в отношениях. Настя и Элджей не хотят отношений, обремененных сложностями, и если они откровенно в этом признаются, только выиграют от этого!

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