Звери-самоубийцы: птицы вырывают перья, а слоны бьются головой о стену

От стресса или тоски люди нередко наносят себе вред: одни кромсают себя бритвой, другие прижигают себя сигаретами, третьи — тренируются до упада.

Но членовредительство — вовсе не прерогатива человека. Оно существует и в царстве животных — среди наших ближайших родственников, домашних питомцев и обитателей зоопарков.

Разница лишь в том, что звери наносят себе вред другими средствами — в ход идут зубы, клювы и когти.

У человека тяга к саморазрушению проявляется на фоне депрессий и подавленного состояния. У зверей дела обстоят немного по-другому.

Некоторые наносят себе вред от стресса, другие — когда уже испытывают боль, считает ветеринар Копенгагенского зоопарка Мадс Бертельсен (Mads Bertelsen).

«Саморазрушительное поведение типично для зверей более крупных и развитых, обладающих бóльшим интеллектом», — утверждает Бертельсен.

Лисы отгрызают себе лапы

То, что лисы, попав в капкан, отгрызали себе застрявшие лапы — пожалуй, один из самых известных примеров членовредительства в животном мире.

Лисица

Легко предположить, что лиса так поступает, потому что хочет освободиться из капкана и убежать на волю, однако это не совсем так, объясняет Бертельсен.

Бертельсен сравнивает попавшую в капкан лису с американским скалолазом Аароном Ли Рэлстоном (Aaron Lee Ralston). Он известен тем, что в 2003 году самостоятельно ампутировал себе руку — он был в горах, попал под обвал, и его придавило валуном. В 2010 был снят фильм под названием «127 часов» — именно столько Рэлстон провел в каменном плену.

Разница между лисой и Аароном Ли Рэлстоном в том, что Аарон понимал: если он не выберется из завала, то вряд ли выживет. Лисица же заглянуть в будущее не может, отмечает Бертельсен.

«Она отгрызает себе лапу от боли, это простая реакция», — считает он.

Обезьяны рвут шерсть от стресса

Другой пример животных, которые наносят себе вред при стрессе — обезьяны.

Человекоподобные приматы типа шимпанзе начинают вырывать у себя шесть, если оказываются в одиночестве в тесной и унылой клетке.

Уход за шерстью среди человекообразных обезьян — занятие социальное, но при неблагоприятных условиях стереотипным поведением становится его полная противоположность.

Карликовые шимпанзе

Стереотипное поведение — это когда животное, чаще всего под действием стресса, доводит самые типичные действия до крайности. В самых крайних случаях такое обсессивно-компульсивное поведение заканчивается членовредительством.

Мадс Бертельсен объясняет, что при многократно повторяющихся действиях вырабатываются малые дозы эндорфина, и животное успокаивается.

Эндорфины вызывают привыкание, и обезьяны в некоторых случаях продолжают вырывать у себя шерсть, даже после того, как изначальный источник стресса или расстройства давно устранен.

Когда обезьяна встревожена или нервничает, повторяющиеся действия вроде выдирания шерсти могут приносить некоторое облегчение. В некоторых случаях животные настолько увлекаются, что потом ходят голые, потому что новая шерсть никак не отрастет.

Слоны бьются головой от зубной боли

Из экзотических стран Бертельсен наслышан о слонах, которые бьются головой о стену, когда у них болят зубы.

Это помогает унять боль от воспаленного зуба.

«Здесь срабатывает тот же механизм, что и у людей, когда они трут кожу после удара, пытаясь заглушить тупую ноющую боль», — объясняет Мадс Бертельсен.

Подчас это выглядит устрашающе, но стереотипное поведение для зверей — один из способов побороться с тревогой и стрессом.

Слон в зоопарке «Седвиг Кантри» в г. Уичито, США Рекс расчесывает укусы, чтобы стало еще хуже

Однако причинять себе вред умеют не только экзотические животные. Возьмите, например, обычную собаку. Если вашего Рекса покусали блохи, он будет расцарапывать и расчесывать место укуса, пока там не образуется ранка.

Подобно лисе, угодившей в капкан, его волнует лишь боль от укуса, и он не понимает, что своими действиями лишь усугубляет положение.

«Это как люди, когда они расчесывают комариные укусы, — говорит Мадс Бертельсен. — Ты чешешь и чешешь, пока не образуется ранка, и потом она будет заживать дольше, чем просто укус».

Птицы вырывают перья

Может, вы слышали, что попугаи вырывают у себя перья. Это занятие порой заканчивается проплешинами, через которые видно кожу.

И это вполне распространенное явление: примерно 10% домашних птиц, оказавшись без партнера, вырывают у себя перья — от стресса и одиночества.

В природе попугаи живут парами или стаями, и поэтому, оказавшись в одиночестве, нередко начинают вырывать у себя перья от тоски.

«Звери наносят себе вред неосознанно. Это — побочный эффект, следствие других проблем», — заключает Бертельсен.