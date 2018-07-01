Как выбрать арбуз и 3 способа нарезать арбуз

Сезон арбузов в самом разгаре. Сейчас мы расскажем вам как правильно выбрать арбуз, чтобы он был спелый, вкусный и принёс вам максимальное удовольствие и пользу. А так же покажем 3 способа его нарезки.

Содержание

Жёлтое пятно на боку

Контраст полосок на кожуре

Твердость кожуры спелого арбуза

Гладкая и блестящая кожура

Глухой звук при простукивании

Сухой хвостик

Не слишком большой размер

Кримсон Глория

Херсонский арбуз

Сорта Скорик и Фотон

Гибрид Холодок

Узнавайте дату сбора партии по документах

Как выбрать арбуз на рынке

Как выбрать арбуз в магазине

Несмотря на изобилие новых сортов и гибридов, большинство россиян назовут классическим и самым популярным астраханский сорт арбузов, выведенный ещё в 70-е годы 20-го века. Как выбрать астраханский арбуз

Как правильно выбрать арбуз без нитратов

ТЕСТ НА НИТРАТЫ С ВОДОЙ

ВИДЕО: Как правильно выбрать арбуз и 3 способа его нарезки

Жёлтое пятно на боку

Это чёткое свидетельство того, что арбуз дозрел. Его размер должен быть в пределах 5-10 см в диаметре. У пятна может быть даже оранжевый оттенок!

А вот белое пятно, наоборот, отражает недозрелость арбуза. Слишком большое пятно указывает на долгое вызревание в недостаточно тёплых условиях. Это делает арбуз менее сладким и недозрелым. Поэтому пятно размером больше ладони должно однозначно вас насторожить.

Удобно то, что данный признак одинаков для всех сортов, так как возникает из-за соприкосновении арбуза с землёй на грядке.

Контраст полосок на кожуре

Для полосатых сортов, вне зависимости от интенсивности цвета, именно яркий контраст полосок указывает на то, что перед нами хороший спелый арбуз.

Твердость кожуры спелого арбуза

При полном созревании ягоды, её практически невозможно проткнуть ногтём. ВАЖНО! Если вам уже попался НЕДОЗРЕЛЫЙ АРБУЗ, не пытайтесь отложить для дозревания. Это невозможно ни при каких условиях. Лучше используйте недозрелый арбуз в кулинарии — в рецептах солёных и маринованных заготовок. Если, конечно, у этой не самой удачной покупке нет признаков избытка нитратов.

Гладкая и блестящая кожура

Обычно это признак спелости арбуза. Однако не стоит забывать о хитростях торговцев, которые постоянно натирают арбузы. Поэтому выбирайте плод из глубины выкладки.

Глухой звук при простукивании

Увы, но этот признак не является универсальным указанием, как выбрать зрелый арбуз.

Потому что такой звук формируется и при постукивании перезрелых арбузов. А употребление перезрелого арбуза может нанести серьёзный урон здоровью из-за прокисания красной мякоти.

ВАЖНО!Даже незаметное на вкус прокисание мякоти — это избыток болезнетворных бактерий и токсических веществ. Поэтому — СРАЗУ ПРИНЮХИВАЙТЕСЬ к срезу! При разрезании свежий зрелый арбуз должен пахнуть свежескошенной травой.

Второй признак перезрелого арбуза — матовая, как будто маслянистая, кожура. Это ещё на прилавке заметно отличает его от хороших зрелых арбузов, у которых кожура гладкая и блестящая.

Сухой хвостик

Досадно, но и этот популярный в народе признак — всего лишь указывает на то, что арбуз сорвали более 3 дней назад.

Не слишком большой размер

И снова не идеальный указатель, как выбрать спелый арбуз.

Хотя мысль народа кажется логичной: большой размер может служить признаком нитратной подкормки. Однако есть такие сорта арбузов, которые сами по себе созревают до крупного размера и в норме весят до 17 кг!

Кримсон Глория

Например, арбуз сорта Кримсон Глория, средний вес которого должен колебаться от 10 до 17 кг. Этот сорт создали в Крыму специально для того, чтобы перевозить его на большие расстояния.

Сейчас его часто высаживают на материковом Юге России (например, в Волгоградской области). Его отличают хорошо выраженные светлые полосы, слегка продолговатая форма, заметно толстая кожура и не яркий красный цвет мякоти.

Херсонский арбуз

А вот Херсонский арбуз не может весить более 10 кг! Выбирая арбуз самого любимого на Украине сорта, можно смело вооружиться народной приметой. Вес более 10 кг для Херсонского арбуза — верный признак избытка нитратов.

Отличить Херсонский от Кримсон Глория можно по кожуре. У Херсонского арбуза кожура более тёмная по цвету и сравнительно тонкая.

Сорта Скорик и Фотон

Раз уж мы заговорили о сортах, остановимся на двух самых популярных из скороспелых — Скорик и Фотон. Первый имеет тёмно-зелёный однородный цвет, а второй — заметно светлую полосатую кожуру. Их максимальный вес — 7 кг.

Желая полакомиться арбузом ещё в середине июля, вы также можете опираться на народную примету о малом весе. Иначе в ваших руках окажется экземпляр, перекормленный нитратами. Вместе с тем помните, что арбуз любого скороспелого сорта не будет столь сладким и сочным, как его долгозреющий родственник в конце лета.

Гибрид Холодок

Напоследок обратим ваше внимание на интересный сорт Холодок, который создавали с прицелом на долгое хранение. Гибрид Холодок — долгозреющий сорт, который созревает только к концу августа.

Главная задача при его селекции была решена на «Ура!». Срок его максимального хранения даже в квартире — вплоть до Нового года! Для этого достаточно всего лишь подвесить его в сетке в сухом тёмном месте (вентилируемый шкаф на балконе, благоустроенные погреб, подвал или сарай).

Узнавайте дату сбора партии по документах

В документах у продавца эта дата должна быть указано разборчиво и чётко. Срок хранения большинства сортов не превышает 3 недели. После 2-3 недель арбуз прокисает (незаметно для вкусовых рецепторов!).

Если за 2-3 недели арбуз не прокис, то, наверняка, обработан гашеной известью, алебастром или парафином. Только представьте, сколько вредных веществ проникает через кожуру в мякоть таких рекордсменов хранения!

ВАЖНО! Какой бы арбуз вы ни выбрали, помните, что перед употреблением его следует ТЩАТЕЛЬНО МЫТЬ — ТЁПЛАЯ ВОДА + ЩЁТКА!

Как выбрать арбуз на рынке

При выборе места покупки продуктов во главу угла следует поставить трезвый разум, чтобы взвесить преимущества и угрозы и выбрать хороший спелый арбуз.

Конечно, так удобно покупать дары лета неподалёку — на стихийном базарчике рядом с перекрёстком. Однако, если уж вы фанат рыночной торговли, то гораздо разумнее выбрать арбузы на солидном рынке с правильно организованными местами продажи.

Неуязвимость для грязи извне — обманчивая иллюзия, которая возникает у нас при взгляде на толстошкурый арбуз. На самом деле АРБУЗ — КАК ГУБКА!

Через повреждённую кожуру в него проникает всё! Особенно быстро это происходит при разрезах и проколах ножом. Грязь, бактерии, тяжёлые металлы и токсины окружающей среды. Чем дольше такой арбуз не продан, тем опаснее он для невнимательного покупателя.

Именно поэтому в медиа каждый год освещаются случаи прискорбных отравлений и кишечных инфекций. А ведь множество менее тяжёлых случаев остаются за кадром!

Чтобы не пополнить число невезучих, давайте запомним признаки добросовестной торговой точки, где правильно выбрать спелый арбуз:

Специально отведённое место продаж (арбузы и дыни);

Обязательно под навесом, защищающим от солнца и дождя;

Категорически вдалеке от проезжей части;

20 см — минимальная высота, на которую должен быть приподнят над землёй поддон для хранения;

Наличие сертификата службы эпиднадзора на каждую закупленную партию.

Как выбрать арбуз в магазине

Супермаркет — самое понятное место закупок продовольствия для многих «детей асфальта», выросших в городе в эпоху активного развития магазинной торговли.

В пользу выбора арбуза в магазине есть несколько стабильных причин:

Арбузы постоянно хранятся под крышей;

Арбузы пребывают вдали от проезжей части;

Поддоны для хранения имеют нужную высоту для защиты от царапин, повреждений и проникновения вредных веществ;

Арбузы закупаются оптом у крупных проверенных поставщиков.

Однако есть и свои минусы. Общее впечатление аккуратности от торговли в супермаркете часто подталкивает нас выбрать не целый арбуз, а скибку или половину, которые аккуратно затянуты пищевой плёнкой.

Наш совет: раз и навсегда откажитесь от покупок разрезанного арбуза!

Неизвестная причина деления целого арбуза;

Грязь с бактериями, активно проникающая с кожуры арбуза;

Недостаточная гигиена рук и инструментов в ходе разделывания;

Укрывание среза плёнкой, что создаёт парниковый эффект для ускоренного размножения бактерий.

Всё это должно отвратить вас от выбора разрезанного арбуза, даже если его сочная мякоть нравится вам по виду. Лучше выбрать хороший арбуз поменьше, может быть, другого сорта, но ни в коем случае не половинки крупных плодов.

В остальном признаки правильного выбора спелого сладкого арбуза в магазине такие же, как и на рынке.

Несмотря на изобилие новых сортов и гибридов, большинство россиян назовут классическим и самым популярным астраханский сорт арбузов, выведенный ещё в 70-е годы 20-го века. Как выбрать астраханский арбуз

Его отличает выгодное для торговли свойство — стойкость при хранении и транспортировке. К концу августа прилавки заполоняют самые сладкие и крупные астраханские арбузы. И здесь встаёт вопрос о том, как выбрать астраханский арбуз, и каковы внешние признаки популярного сорта.

Усреднённый портрет вкусного астраханского арбуза:

Форма — округлая или слегка продолговатая;

Поверхность — гладкая;

Цвет кожуры — зелёный;

Рисунок — шипообразные тёмно-зелёные полосы;

Цвет мякоти ярко-красная;

Вкус мякоти — очень сладкая и сочная;

Вес арбуза в среднем — 8-10 кг.

Ниже — несколько фото спелых астраханских плодов, чтобы помочь вам выбрать сладкий арбуз:

Как правильно выбрать арбуз без нитратов

Предельно допустимая концентрация нитратов в арбузе: 60 мг на 1 кг ягоды.

Обращаем внимание на следующие признаки избытка нитратов:

ГРУБЫЕ ЖЁЛТЫЕ ВОЛОКНА В МЯКОТИ, которые идут сквозь мякоть к кожуре — достоверный признак избытка нитратов.

НЕРАВНОМЕРНЫЙ ЦВЕТ МЯКОТИ (то светлее, то темнее, особенно с нарастанием интенсивности цвета от кожуры к центру) — очередной признак избытка нитратов.

ТРЕЩИНЫ В МЯКОТИ НА РАЗРЕЗЕ ПОПОЛАМ: когда на срединном разрезе в красной мякоти есть трещины, то, скорее всего, в ягоде много нитратов. Их добавляли для ускорения созревания, в итоге арбуз начал резко и бурно расти, от чего мякоть потрескалась.

СЛИШКОМ ГЛАДКАЯ МЯКОТЬ может быть и признаком нитратов, и точным указанием на отсутствие достаточной сладости. Сладкий сахарный арбуз имеет красную мякоть с заметной структурой — выраженные сахаринки и «сахарные островки» на срезе.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ КОСТОЧКИ, когда в одном арбузе есть полностью тёмные и светлые косточки.

ТЕСТ НА НИТРАТЫ С ВОДОЙ

Если вы купили арбуз, но сомнения одолевают, можно воспользоваться тестом с обычной водой. Столовую ложку мякоти арбуза раздавливаете вилкой в стакане с водой (около 150 мл).

Если через некоторое время вода слегка помутнела — перед вами арбуз без избытка нитратов.

Если вода приобрела красный цвет — не рискуйте есть покупку! Нитратов в мякоти слишком много.

Провести тест особенно целесообразно при подаче арбуза детям или на многолюдное застолье, когда риск отравления коснётся многих людей, в том числе самых незащищённых.

ВАЖНО!Перестраховаться от нитратов можно отбором особых кусочков мякоти. Нитраты в арбузе распределяются неравномерно — ближе к корке и к плодоножке. В непонятной вам ситуации, при желании всё же покормить арбузом детей, давайте им только вырезанную из середины мякоть.

Это основные параметры правильного выбора арбуза. Если вы будете следовать нашим рекомендациям, Вы и Ваши близкие останетесь довольны выбором и получите не только пользу, но и получите удовольствие от приятного вкуса.

ВИДЕО: Как правильно выбрать арбуз и 3 способа его нарезки