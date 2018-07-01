Дисморфофобия: почему мы себя считаем некрасивыми

В эру господства жёстких социальных стандартов — как поведенческих, так и телесных — человек всегда испытывает сложности при попытках вписаться в систему. Так как все мы — существа социальные, признание и принятие являются обязательными условиями поддержания нашего здоровья. Однако в ряде случаев наше видение себя (в данном случае буквальное — в зеркале) способно стать крайне серьёзной преградой на пути к этому.

Культура стройности вплоть до крайней худобы для женщин и накачанного тела с рельефными мышцами для мужчин привела к тому, что в стремлении к идеалу серьёзно искажается сам образ, который мы видим в зеркале. Многие девочки-подростки в какой-то момент начинают переживать из-за своего веса и внешнего вида и изо всех сил стараются похудеть, не понимая, что выбираемые ими способы не только не работают, но и могут быть опасными. Загвоздка еще в том, что зачастую проблема сидит исключительно у них в голове, и даже максимально соответствующие стандартам красоты и откровенно худые девушки умудряются находить у себя бесчисленные «изъяны» внешности и «лишний вес».

Что такое дисморфофобия?

Прежде всего — это серьёзное психическое расстройство, при котором люди воспринимают себя как катастрофически некрасивых, имеющих какой-либо критичный изъян — даже в случаях, когда они полностью соответствуют существующим стандартам красоты. Люди с дисморфофобией навязчиво фокусируются на деталях своей внешности, испытывают крайние трудности с видением полной картинки своей внешности

Но хотя подобные проблемы встречаются у многих, непосредственно дисморфофобия — крайнее состояние, до которого дело доходит только у нескольких процентов людей (в России точной статистики нет, в США диагноз есть у примерно 2,5% мужчин и 2,2% женщин). А вот в более лёгком варианте его симптомы встречаются крайне часто. Натренированные выискивать у себя недостатки, люди (особенно женщины) становятся поглощены тем или иным воображаемым дефектом и бессознательно доводят свою озабоченность до того, что она начинает мешать общаться с окружающими людьми, принимать решения и попросту жить.

Поглощённость воображаемыми проблемами во внешности часто проявляется в различных ритуалах и навязчивых привычках. Например, люди рассматривают себя во всех попадающихся отражающих поверхностях или же активно избегают их, бесконечно сравнивают себя с окружающими, отказываются от определённых предметов одежды, причёсок или макияжа, которые, по их мнению, делают их хуже. И речь здесь не о спокойном взвешенном решении, а именно о сопровождающемся острым страхом или даже паникой отказе пробовать что-то новое.

Почему так происходит?

Секрет отражения в нашем зеркале, однако, заключается в том, что эту картинку строит наш мозг. А делает он это, опираясь на… наши собственные чувства и эмоции по поводу своего внешнего вида. Как говорит американский профессор нейрологии и психологии Рэнди Нельсон, в формировании наших реакций и поведения часто принимают участие гормоны. Одним из толчков для их выработки служит определённое эмоциональное и/или ментальное состояние (например, хронический стресс при устойчивом недовольстве своей внешностью). Соответственно, в ответ на наше эмоциональное состояние касательно внешнего вида мозг вырабатывает соответственные гормоны — и если оно оставляет желать лучшего, то это будут явно не эндорфины, окситоцин и дофамин.

Гормоны, в свою очередь, влияют на то, какую картинку мозг выстроит для наших глаз. Поэтому всех близких тех людей, которые, глядя на себя в зеркало, утверждают, что в них что-то не так, стоит попросить: не обесценивайте их страдания! Они не врут и не лукавят — они действительно видят эти недостатки! И фактически неспособны увидеть то, о чем им скажете вы, как вы ни будете пытаться донести это до них. Лучше всего в данном случае будет сказать, что вы принимаете то, как они себя видят, но не можете согласиться с этим, потому что видите их по-другому. И объяснить заодно принцип работы нашего восприятия мира.

Ситуация осложняется тем, что весь (ну или почти весь) мир говорит нам, что мы недостаточно хороши! Фигура должна быть тоньше, грудь больше, нос прямее, ресницы длиннее, волосы гуще, глаза больше, губы полнее — конца-краю не видно нашим «уродствам»! Вот и выходит замкнутый круг: окружающая среда постоянно твердит нам, что мы чем-то да плохи; мы усваиваем это послание и встраиваем его в свой взгляд на себя; злимся, расстраиваемся и ненавидим себя из-за своих несовершенств; мозг реагирует на это, запуская соответственный гормональный ответ — и в итоге мы действительно видим образ, искажённый нынешними стандартами красоты и часто очень далёкий от нашего реального внешнего вида.

Что можно сделать, чтобы полюбить себя?

Учиться видеть картинку целиком. Да, каждый раз глаза так и рвутся еще раз разглядеть определённый «изъян», который ну очевидно же ужасен! Но попробуйте постепенно перестраиваться на взгляд на себя как на целое, не заостряя внимание на каких-либо частях. Если пока не выходит, фокусируйтесь лучше на том, что вам в себе нравится. Если в вас ну совсем все «объективно некрасиво» — посмотрите еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще. В конечном итоге при отсутствии настроя на худшее мозг всё-таки позволит вам увидеть, как вы на самом деле красивы. Вся/весь целиком.

Перестать сравнивать себя с другими. Звучит как нечто из области фантастики, да. Но важна здесь одна простая вещь: красота других не делает менее красивой вас! Стали бы вы сравнивать, к примеру, красный и синий и думать, что если один из цветов красивый, то второй обязательно ужасен? А если один цвет не нравится вам, это совсем не значит, что он не нравится никому.

Не торопитесь. И не спешите разочаровываться. Не забывайте, что вы боретесь с годами и десятилетиями привычки смотреть на себя как на самую некрасивую. Недели, месяца или даже года, увы, часто не достаточно, чтобы разрушить то, что строилось столь долгий срок. Наберитесь терпения, сделайте новый способ восприятия своей привычкой — и он сработает.

То, что свое тело можно и нужно любить, не означает, что себя нужно пытаться заставить это сделать. Как показывает практика, это все равно работает чуть хуже, чем никак. Но к гармонии с собой можно приблизиться, начав разбираться в том, что такое стандарты внешности и почему им невозможно соответствовать, как нас всех (особенно девушек) с детства учат определять свою ценность через соответствие наших тел этим самым стандартам, и оценив, насколько сильно это ухудшает качество нашей жизни. Так может, отберём у системы возможность определять, как мы себя видим и что делаем в связи с этим, и сделаем эту возможность своей?

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