Конь президента Туркменистана попал в Книгу рекордов Гиннесса

Он прошел дистанцию в 10 метров на задних ногах, установив новое мировое достижение. Об этом сообщает портал СА‐news.

Ахалтекинский конь Бердымухамедова прошел дистанцию в 10 метров за 4,19 секунды, что почти в два раза быстрее его же прежнего прежнего рекорда, поставленного в 2016 году. Достижение зафиксировала представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши-Гемиджи.

Источник фото: tengrinews.kz Конь-рекордсмен под стать своему хозяину — одной из самых ярких персон Туркменистана. Президент Гурбангулы Бердымухамедов уже снял несколько клипов, он устраивал дрифт на спорткаре BMW M3 во время посещения национального Центра автомобильного спорта, а также вместе со своим сыном Сердаром на основе собственных чертежей собрал скоростной внедорожник.

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