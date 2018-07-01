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Конь президента Туркменистана попал в Книгу рекордов Гиннесса
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Конь президента Туркменистана попал в Книгу рекордов Гиннесса 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Он прошел дистанцию в 10 метров на задних ногах, установив новое мировое достижение. Об этом сообщает портал СА‐news.
Ахалтекинский конь Бердымухамедова прошел дистанцию в 10 метров за 4,19 секунды, что почти в два раза быстрее его же прежнего прежнего рекорда, поставленного в 2016 году. Достижение зафиксировала представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши-Гемиджи.
Источник фото: tengrinews.kz  Конь-рекордсмен под стать своему хозяину — одной из самых ярких персон Туркменистана. Президент Гурбангулы Бердымухамедов уже снял несколько клипов, он устраивал дрифт на спорткаре BMW M3 во время посещения национального Центра автомобильного спорта, а также вместе со своим сыном Сердаром на основе собственных чертежей собрал скоростной внедорожник.
Ранее цирковая лошадь напала на ребенка в Прикамье. Конь из пензенского цирка‐шапито «Арена Макао» укусил ребенка во время представления в городе Краснокамске.
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