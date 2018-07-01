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На берегах Волги и Ахтубы поселились птицы-суперродители
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На берегах Волги и Ахтубы поселились птицы-суперродители 

v1.ru 32 минуты назад
Фото: v1.ru
Любитель птиц из Волжского Василий Калинин организовал фотоохоту на позирующее семейство чомги или в простонародье больших поганок.
Пожалуй, это самые заботливые родители из всех птиц и людей
Удивляющих трепетным отношением к своим детям птиц Василий Калинин в этот раз фотографировал в промышленной зоне на пруду Большой лиман.
— Чомги прилетают в наши края ранней весной. Если лёд ещё не сошёл с прудов и озёр, они останавливаются на Волге или Средней Ахтубе. Там чаще всего проходят их брачные игры. Больших поганок можно встретить и в Волго-Ахтубинской пойме.
Публикация от Вася Калинин (@volgalovebirds) 13 Июн 2018 в 8:48 PDT  По словам фотографа-натуралиста, родители ловят рыбу и кормят ею своих полосатых чад. Птенцов папы и мамы чомги не прочь прокатить на спине.
— Чомга строит плавучие гнёзда. Поэтому от перепада уровня воды в наших краях птица не страдает. Особенность чомги в том, что она может катать своих деток на спине. Родители специально делают это, чтобы они не уставали. По земле большие поганки ходят не охотно, так как их ноги сильно «вынесены» назад.
В воде этим красивым птицам куда удобнее, чем на суше
Первое оперение поганок — полосатое, как у зебр
Большие поганки питаются очень крупной рыбой и ракообразными. Предпочитают вести охоту возле берега.
— Если её застать врасплох, то птица может убежать по воде, помогая крыльями, но чаще всего просто ныряет и выплывает в десятках метрах от берега. По размерам они крупнее утки кряквы, но не очень сильно. Кроме того, чомги супер ныряльщики. Они ловят рыбу возле берега и дают иногда поймать момент, чтобы их сфотографировать.
Публикация от Вася Калинин (@volgalovebirds) 13 Июн 2018 в 8:46 PDT
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