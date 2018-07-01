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Успеть купить: ремесленная ярмарка завершает свою работу
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Успеть купить: ремесленная ярмарка завершает свою работу 

Вологда.рф 28 минут назад
Фото: Вологда.рф
Вологда на три дня превратилась в «Город ремесел». Более 600 мастеров из 41 региона страны и 5 зарубежных стран привезли свои изделия. И не только для конкурсной программы, участвуют ремесленники и в ярмарке. Изделия разложили в шатрах на Кремлевской площади.
Глиняные изделия, предметы быта, украшения, игрушки — товары на любой вкус и кошелек. Сестры Саша и Яна Шалауровы представили на суд вологжан и гостей города свои украшения из эпоксидной смолы: броши, серьги, кулоны, кольца. В них «запечатаны» живые цветы и каждый несет свое значение.
«Мы изучали свойства растений и их «легенды». В своих изделиях используем только те цветы, которые несут положительную энергетику. Так, дельфиниум — сиреневый цветок — символ любви и верности. Папоротник символизирует счастье. Девушкам очень нравятся такие украшения, они приобретают популярность», — рассказала Саша Шалаурова.
Напомним, сегодня вологжане и гости города смогут посетить мастер-классы по лепке из глины, берестоплетению, лоскутному шитью, росписи, ткачеству. Торжественное закрытие Международного фестиваля «Город ремесел» пройдет с 14 до 16 часов на Кремлевской площади. Партнер событий, которые проходят в рамках празднования «Дня города» — компания «Макси».
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Женский форум
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