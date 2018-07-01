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В РПЦ предупредили болельщиц о недопустимости «греховных» связей во время ЧМ
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В РПЦ предупредили болельщиц о недопустимости «греховных» связей во время ЧМ 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
«Мне очень сложно представить, что отношения, которые начинаются с безответственных связей на чемпионате мира или вне чемпионата мира, могут привести к созданию семьи как таковой. Потому что они возникают с целью, исключающей верность, исключающей достоинство, исключающей заботу о своём собственном будущем, своём собственном счастье. Такие отношения, с моей точки зрения, могут перерасти в семью с очень малой, практически ничтожной долей вероятности. Поэтому я бы не привязывал какие-либо семейные перспективы к подобным связям».
Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал болельщицам не вступать в отношения с иноверцами. Говоря о «детях мундиаля», он отметил, что есть опыт многих пар, где возникают трения и противоречия на религиозной почве.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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