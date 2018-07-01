Можно ли креститься левой рукой

Каждый верующий человек знает о том, как следует правильно креститься. Сначала 3-мя пальцами, собранными вместе, необходимо дотронуться до лба, затем до живота, а после до правого и левого плеч. Все это обычно проделывают правой рукой. Однако бывают ситуации, когда человек не в состоянии пользоваться данной рукой. Как же креститься в этом случае?

Почему крестятся именно правой рукой?

Издревле левая рука была не в почете не только на Руси, но и во многих других странах. Она всегда олицетворяла что-то худое, недоброе, неверное. Правая же считалась правильной (отсюда, кстати, и «правая», то есть «правильная»). Да и десницей называют именно правую руку. В христианской литературу левую руку тоже не слишком жалуют. Все, что в подобных текстах каким-либо образом связано с добром, относится исключительно к правой стороне тела.

Например, в псалме 120-ом говорится: «Господь — хранитель твой; Господь — сень твоя с правой руки твоей». А вот другая песнь тоже про правую руку: «…десница Твоя поддерживает меня» (Пс. 17:36). «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога» — а это уже Послание к Евреям (Евр. 10:12). «Одесную» — значит справа. «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» (Матф.6:3). Данное высказывание Иисуса следует понимать следующим образом: правая рука — искреннее сопереживание, а левая — гордыня, которая не должна принимать участие в добрых делах.

Если человек болен

Тем не менее, в жизни случается всякое, и возникают такие ситуации, когда человек просто не в состоянии пользоваться для крестного знамения правой рукой. К примеру, как быть тем, у кого эта рука парализована или вовсе ампутирована? На аналогичный вопрос читателя ответил на сайте православного журнала «Фома» протоиерей Андрей Ефанов. Священник уверен в том, что ничего страшного в том, что по состоянию своего здоровья прихожанин будет креститься не правой, а левой рукой, абсолютно нет. Единственное, на чем заострил внимание служитель церкви, это на том, что при совершении ритуала следует соблюсти его в том же порядке. То есть левую руку необходимо, как и правую, поднести ко лбу, потом к животу, после к правому плечу, а затем — к левому.

А левшам можно?

А если верующий левша и ему неудобно крестить другой рукой, будет ли это уважительной причиной для того, чтобы не пользоваться правой? На христианском сайте «Узнавай. рro» неизвестный автор утверждает, что для религиозных обрядов прихожанину следует задействовать исключительно правую руку, независимо от того, правша он или левша.

В то же время на страницах издания «Московский комсомолец» (г. Владимир) имеется совсем другой ответ, который дал читательнице священник Аркадий Маковецкий. Батюшка, напротив, разрешил женщине-левше креститься ведущей рукой и добавил: «Главное не какой рукой мы крестимся, а чтобы это крестное знамение наносилось с должным благоговением». Таким образом, левши могут выбрать и принять для себя любой из предложенных ответов. Необходимо лишь отметить, что не следует осенять себя знамением зеркально, а делать все левой рукой точно так же, как и правой.