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В Шотландии выловили бутылку с загадочным интимным посланием
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В Шотландии выловили бутылку с загадочным интимным посланием 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Жительница Южного Эйршира (Шотландия) Элисса Уилсон во время уборки пляжа обнаружила около берега среди водорослей бутылку из-под виски с ярко-красным свертком бумаги внутри.
Находка оказалась любовным посланием, подписанным женщиной по имени Сара.
Написано и выброшено в море оно было, исходя из текста записки, по поводу «празднования первой годовщины свадьбы» автора письма с неизвестным адресатом.
Далее следуют интимные подробности, которые Уилсон предпочла скрыть из «уважения к паре».
Женщина намерена разыскать Сару и вернуть ей письмо. Для этого она разместила соответствующий пост в Facebook.
Уилсон отметила, что из послания непонятно, кому оно адресовано — мужчине или женщине. Также в письме нет никаких дат и, вполне возможно, написано оно было много лет назад.
Однако известно, что бутылку выбросили в море на острове Скай (запад Шотландии). То есть, сосуд успел преодолеть порядка 350 километров, пишет Independent.
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