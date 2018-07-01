В Шотландии выловили бутылку с загадочным интимным посланием

Жительница Южного Эйршира (Шотландия) Элисса Уилсон во время уборки пляжа обнаружила около берега среди водорослей бутылку из-под виски с ярко-красным свертком бумаги внутри.

Находка оказалась любовным посланием, подписанным женщиной по имени Сара.

Написано и выброшено в море оно было, исходя из текста записки, по поводу «празднования первой годовщины свадьбы» автора письма с неизвестным адресатом.

Далее следуют интимные подробности, которые Уилсон предпочла скрыть из «уважения к паре».

Женщина намерена разыскать Сару и вернуть ей письмо. Для этого она разместила соответствующий пост в Facebook.

Уилсон отметила, что из послания непонятно, кому оно адресовано — мужчине или женщине. Также в письме нет никаких дат и, вполне возможно, написано оно было много лет назад.

Однако известно, что бутылку выбросили в море на острове Скай (запад Шотландии). То есть, сосуд успел преодолеть порядка 350 километров, пишет Independent.