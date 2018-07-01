7 симптомов менингита — что нужно знать всем родителям

Менингококковая инфекция распространяется воздушно-капельным путем, а заболевают чаще всего дети и молодые люди. Что же нужно знать родителям о менингите? Самое главное — запомните симптомы. И не ждите, пока проявятся все симптомы, этого может и не быть. Если хотя бы один из них вы заметили у ребенка, это серьезное основание для немедленного вызова скорой помощи — дожидаться прихода участкового врача в этом случае ни в коем случае нельзя.

Симптомы менингита

Высокая температура, но руки и ноги остаются холодными

Отказ от еды, рвота

Ребенок беспокоен, не находит себе места, не хочет, чтобы его обнимали и держали на руках

Тошнота и рвота, которые не связаны с приемом пищи и не приносят облегчения.

Учащенное дыхание

Бледная кожа, сыпь в виде красных звездочек

Нехарактерный плач, стоны, бред

Повышение тонуса затылочных мышц. Ребенок не может прижать подбородок к груди из-за того, что мышцы слишком напряжены.

Судороги

Сильная головная боль, боль в мышцах

Что такое «сыпь в виде красных звездочек»?

Понятие звездчатой сыпи часто сбивает родителей, так как они ожидают действительно увидеть звездочки, как мы привыкли их себе представлять. Скорее сыпь имеет неправильную форму типично синюшно-багрового цвета, размерами от 1-2мм до нескольких сантиметров. Характерная черта сыпи (особенно крупных элементов): она расположена как бы на уплотнении подлежащих тканей, которое больше по размеру, чем сама сыпь. Скорость появления новых элементов различна и напрямую зависит от тяжести заболевания — от очень быстрой (нарастает на глазах) до суток иногда даже более. Иногда возможно проявление пятен в виде розовой сыпи. Это также должно насторожить родителей. Первые элементы сыпи обычно появляются внизу живота (надлобковая область, область над паховыми областями) и на ногах (голени, стопы). Но сыпь может появляться на любых участках кожных покровов, причем количество сыпи не всегда связано с тяжестью заболевания.

По материалам http://www.mirror.co.uk