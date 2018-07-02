Полненьким россиянкам легче всего выйти замуж в Тюмени

Сервис бесплатных объявлений Avito провел исследование, чтобы выяснить, в каких в городах России живут самые стройные и самые полненькие невесты.

Для этого специалисты посчитали количество покупаемых свадебных нарядов и их размеры.

Так, девушки с самыми пышными формами размера XXL живут в Тюмени. Также спрос на свадебные платья больших размеров зафиксирован в Новосибирске, Омске и Воронеже.

Самые же миниатюрные невесты находятся в Башкирии: в этом городе чаще всего заказывают наряды размера XS.

Ранее Пятый канал рассказывал, что, согласно исследованию социологов, жителю России в 2018 году для счастья нужно получать примерно 120 тысяч рублей в месяц.