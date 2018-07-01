54-летняя Иоланда Хадид выглядит круче дочек-моделей

Бывшая фотомодель может и сейчас смело принять участие в откровенной фотосессии.

Все знают сестер Хадид, которых то и дело обсуждает чуть ли не каждый день: то Джиджи похудела до ужаса, то Белла снялась топлес. А вот про то, что их мама, Иоланда Хадид , кстати, настоящая красотка, была востребованной фотомоделью, многие и не знают. Но она каждый раз находит поводы, чтобы об этом напомнить. На днях она продемонстрировала своим фолловерам в Instagram, что она в прекрасной форме, хоть завтра принимай приглашение на съемку в нижнем белье.

Публикация от YOLANDA (@yolanda.hadid)

28 Июн 2018 в 10:46 PDT У Иоланды отличная фигура, которую можно без стеснения демонстрировать общественности: худые и подтянутые ножки заслуживают уважения. Напомним, что модели 54 года, но она уж точно не выглядит на свой возраст.

Конечно, фигура старшей Хадид — полностью ее заслуга. Уже много лет бывшая модель питается исключительно органическими продуктами, а большая часть ее рациона состоит из овощей, фруктов и свежевыжатых соков. При этом звезда знает, что нужно пить много воды, тогда не будешь набирать лишний вес. Также Хадид любит заниматься спортом, например, боксом или плаванием, а каждый ее день начинается с пробежки. Вот и все секреты.

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