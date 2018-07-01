Почему желтеют листья у огурцов

Многие дачники сталкиваются с преждевременной порчей листьев на огуречных кустах, растущих в тепличных условиях. Предотвратить негативное воздействие на показатель урожайности удастся только при наличии сведений о причинах появления данного дефекта и методах его устранения.

Не многие огородники знают, почему могут желтеть листья у огурцов, растущих в теплице. А поэтому необходимы знания о профилактических мерах, предотвращающих пожелтение листьев огуречной рассады в теплице. Что делать и как с этим бороться узнаем ниже.

Почему желтеют листья огуречных кустов

Такое явление, как пожелтение огуречной листвы является вредным для кустовой посадки в целом. Однако перечень причин, по которым зелень начинает погибать, нельзя назвать многочисленным. Пожелтение листьев считается признаком проблем с организмом растения.

yandex_ad_1 Проводить все необходимые процедуры необходимо, как можно раньше, после чего растению нужно обеспечить надлежащий уход.

Неправильное соблюдение агротехнических условий

В приготовлении к правильному проведению всех агротехнических мероприятий, учитываются такие условия, как состояние почвы, состав удобрений, количество воды для орошения и степень освещенности теплицы.

Перечень самых распространенных ошибочных действий:

Недостаточное увлажнение почвы в результате неправильно проведенных оросительных работ. Полив следует осуществлять отстоявшейся водой комнатной температуры с периодичностью через сутки. При осуществлении полива холодной водой края листовой части растения начнут желтеть. Следует избегать контакта водяных капель — поливать следует только почву. Пределом одноразовой поливочной процедуры считается проникновение жидкости вглубь корневой системы.

Недостаток азотных элементов в составе почвы. Цвет листвы в этой ситуации изменится на светло-зеленый и постепенно полностью пожелтеет. Во избежание возникновения такого дефекта следует обогатить состав почвы удобрениями на азотной основе.

Чрезмерно высокая или низкая температура воздуха. В период ранней весны заморозки являются частым явлением. Однако майская погода может характеризоваться как холодной, так и знойной. Огуречные кустарники плохо переносят подобные температурные изменения. Огурцы способны к здоровому развитию при средней температурной отметке +24оС. При температуре, достигающей отметки ниже +11оС или, превышающей +44оС, посадка остановится в развитии. Температура ниже 0оС приводит к полной гибели рассады огурцов.

Недостаточный уровень освещения также способствует появлению желтизны на огуречных листьях. Поражаются, как правило, листья, составляющие нижний ярус посадки, расположенной вплотную по отношению к соседствующей. Узнаем, почему еще желтеют листья у огурцов, посаженных в теплицу, и как огородники должны с этим бороться.

Большое количество завязей

Число завязей не должно превышать трех десятков. Работа с этими частями растения проводится на стадии роста посадочного материала.

Проведение прищипывания и пасынкования

прищипыванием является удаление верхней части молодой поросли. Проводят данный этап обработки, чтобы поспособствовать росту урожайных побегов, расположенных по боковым сторонам; пасынкованием называется удаление излишних побегов.

Целью пасынкования является сохранение полезных веществ для наиболее плодоносящих стеблей.

Проводя прищипывание и пасынкование с требуемой периодичностью, можно устранить проблему пожелтения огуречной листвы по причине излишнего числа завязей.

Помимо вышеописанных факторов, есть еще некоторые причины, почему желтеют листья у огурцов, высаженных в теплице. Узнаем, что предпринять и как с этим бороться.

Воздействие насекомых-паразитов или инфекционные болезни

Теплица представляет собой закрытое помещение, однако, растения, выращиваемые в таких условиях, не менее подвержены болезням и повреждению паразитами, чем культуры, выращиваемые на открытых грядках.

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Диагностика проблемы должна проводиться своевременно.

yandex_ad_2 Перечень заболеваний огуречной рассады:

Поражение перноспорозом (ложной мучнистой росой) возникает в результате неумеренного орошения, приводящего к чрезмерно высокой влажности воздуха и грунта.

Фузариозное грибковое поражение препятствует доступу полезных веществ к стеблевой части растения и листьям. Причиной фузариоза является резкая перемена температуры воздуха.

Поражение корневой гнилью характеризуется пожелтением листвы в нижней части наиболее слабых кустовых посадок. Причиной возникновения корневой гнили является орошение холодной водой или резкий перепад температуры воздуха.

Бактериозная болезнь является результатом неумеренного орошения.

Появление паразитирующих насекомых — не менее вредный фактор для огуречных посадок. Появление какой-либо разновидности насекомого, определить которую можно по внешнему виду, также приводит к появлению желтизны на поверхности листьев.

Это тоже причина, из-за которой желтеют листья у огурцов в теплице. Почему так происходит и как с этим нужно бороться, чтобы вырастить в дальнейшем достойный урожай.

Поражение бахчевой тлей

Широко распространенное паразитирующее насекомое, причиняющее вред огуречным посадкам на любой стадии развития растения. Место обитания — обратная сторона листа, из-за чего ее трудно заметить невооруженным глазом. Это становится возможным только до возникновения большого скопления особей.

Паутинный клещ

Появление паутинных клещей можно распознать по наличию паутины на изнанке листков.

Способы устранения проблемы

Средство для избавления от проблемы каких-либо поражений подбирается в соответствии с выявленной причиной.

Причиной пожелтения листьев у огурцов, высаженных в теплицу, еще может послужить неправильный уход за посадками. Узнаем, почему так бывает, что делать при первых признаках недуга и, как с этим бороться.

Как правильно ухаживать за огуречными кустами

Проведение профилактики поможет предотвратить необходимость лечения. Чтобы не настал момент, когда растению необходимо срочное лечение, следует грамотно и тщательно ухаживать за посажеными кустарниками.

Главные принципы ухода за огурцами:

Удобрение посадок корневым и внекорневым методом с использованием химических, народных средств и органики.

Оросительный режим, соответствующий погоде. Регулярный полив в жаркую погоду и уменьшенный — при похолодании.

Процесс формирования кустарника осуществляется прищипыванием и пасынкованием — проведение этих процедур позволяет регулировать количество завязей на каждом кустарнике.

Соблюдение требуемого температурного режима в тепличных условиях, особенно во время весеннего понижения температуры. Для этого всхожие ростки дополнительно накрывают садовой пленкой и подкладывают бутылки из пластика, заполненные водой, температура которой превышает комнатную.

Все это позволит росткам продолжать нормальное развитие и не погибнуть.

Грамотный севооборот предусматривает периодическую смену мест для посадки огуречной рассады.

Также, огурцы не следует сажать в грунт после таких огородных культур, как тыква или кабачок.

Как правильно ухаживать за почвой в тепличных условиях

Несбалансированный уровень полезных веществ в составе почвы также может поспособствовать пожелтению листьев огуречных кустарников. Решение данной проблемы осуществляется внесением азотсодержащих удобрений. Также, причиной пожелтения крайней части листов может явиться недостаток калия.

Зачастую желтеют листья у огурцов в теплице ввиду недостатка меди, что сопровождается пожелтением верхней части растения. Узнаем, почему так происходит, и как с этим бороться.

Если имеет место дефицит железа, то желтые листья покрываются тонкими «сосудами» зеленого цвета. Грунт должен быть взрыхленным, обогащенным кислородом, минеральными веществами и органикой.

Что необходимо делать:

При выполнении сезонной перекопки грядок, в грунт каждый раз необходимо вносить удобрения. Универсальной смесью для этого считается смесь в равных пропорциях торфа, перегноя, древесных опилок и дерна.

Спустя некоторое время внести в почву азотсодержащие удобрения. Не рекомендуется применение опилок. Наилучшим вариантом считается сочетание с мочевиной.

Перед высадкой рассады внести в почву смесь, изготовленную из сульфата калия, 1 столовой ложки суперфосфата, 1 чайной ложки мочевины и стакана золы.

Удобрять посадки три раза в месяц следующей обогатительной смесью: в 10-литровом ведре воды развести 30 грамм суперфосфата, 15 грамм мочевины и 20 грамм сульфата натрия.

Как избавиться от вредителей

Предотвратить появление тли можно, посадив вблизи огурцов мяту, чеснок или бархатцы. Устранить ее появление можно, опрыскав кустарники такими народными средствами, как чистотеловый или зольный настой или, изготовленный из чеснока.

Распространение паразитов останавливают, применяя такой состав биологического происхождения, как «Фитоверм», не представляющий угрозы для урожая. Наиболее эффективным препаратом химического производства против тли считается «Командор». Также можно провести обработку кустарников с использованием «Фуфанона».

От паутинных клещей избавляются при помощи «Клещевита» и «Оберона». В состав народных препаратов входят бархатцы, одуванчики и луковая шелуха.

Перноспороз лечится только при помощи «Квадриса» и «Строби», поскольку лечение народными средствами при возникновении данного заболевания абсолютно неэффективно.

При фузариозе, который возникает в случае заражения грунта, посадочного или семенного материала, почву обрабатывают «Триходерминовой» суспензией.

При корневой гнили посадка полностью удаляется, а участок ее прорастания обрабатывается с использованием медного купороса.

Обладание необходимым уровнем знаний необходимо, чтобы добиться высокого показателя урожайности при осуществлении выращивания огуречной рассады в тепличных условиях. Однако начинающие огородники должны, как можно чаще, обращаться за рекомендациями к опытным огородникам и спрашивать у них совета, как правильно выращивать огурцы в теплице и почему могут желтеть листья у рассады огурцов.

Специалисты знают, что делать при обнаружении заболевания и подскажут, как с этим бороться. Это позволит избежать множества ошибок при накоплении опыта в области садоводства.