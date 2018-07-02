Продукты для детей вкусны и одновременно опасны

Продукты для детей могут содержать в себе сахар, пальмовое масло, а также много химических компонентов искусственного происхождения — красителей и ароматизаторов. Российский диетолог Елена Соломатина рассказала в прессе о том, какие продукты питания, предназначенные для употребления детьми, на самом деле могут таить в себе большую опасность для детского здоровья. Возглавили их список продукты с большим количеством сахара.

«Избыточный сахар наносит большой вред кровеносной системе, поджелудочной железе, приводит к истощению адаптационных механизмов ребенка, появлению лишнего веса», — отметила Елена Соломатина.

Крайне дозированно, по ее словам, детям нужно давать соки. Фруктовые соки отличаются повышенном содержанием сахара, и полезными для детского организма могут быть строго при условии сильного ограничения в их потреблении. Также детям не идет на пользу употребление продуктов, в которых содержатся маргарин и растительные жиры. Под влиянием их компонентов клетки организма перестают нормально функционировать. Вредными диетолог назвала различного вида печенье, сухарики, пряники. Вошли в список особо вредных для детей продуктов и разнообразные йогурты, творожки, глазированные сырки. Елена Соломатина высказалась о том, что в эту продукцию добавляются крайне нежелательные для организма ингредиенты — пальмовое масло, переработанные растительные жиры, сахар в очень большом количестве, красители и ароматизаторы. Кроме того, диетолог против того, чтобы кормить детей готовыми сухими завтраками в виде хлопьев и каш. В них, как правило, содержится переработанная и потерявшая практически все полезные свойства пшеничная мука, сахар, ароматизаторы, красители и усилители вкуса. Все это может стать причиной того, что уже через два часа ребенок почувствует усталость и опять захочет есть. Ранее МедикФорум писал о том, что «лекарством» от ожирения и диабета могут быть орехи.