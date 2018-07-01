Вкусные продукты для детей, о вреде которых мы не догадываемся

Многие родители, сами того не подозревая, дают своим детям полезные на первый взгляд продукты, которые на деле оказывают на детский организм негативное влияние. «Вечерняя Москва» поговорила с профессиональным диетологом о том, в употреблении каких продуктов стоит отказать детям.

Диетолог Елена Соломатина уверена, что большую опасность для здоровья ребенка представляют продукты, которые содержат большое количество сахара.

— Избыточный сахар наносит большой вред кровеносной системе, поджелудочной железе, приводит к истощению адаптационных механизмов ребенка, появлению лишнего веса, риску развития различных заболеваний, — утверждает она.

К таким продуктам можно отнести всевозможные фруктовые соки, которые содержать очень большое количество сахара.

— Частое употребление соков может обернутся для детей неприятностями со здоровьем. Я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда родители уверены, что соки очень полезны и заменяют ими простую воду. Да, соки могут быть полезными для организма, но их употребление следует сильно ограничить, — говорит Соломатина.

Также для здоровья детей очень вредны различные печенья, сухарики и пряники, даже те, на которых производители указывают, что они предназначены для детей. По словам Елены Соломатиной, в составе таких продуктов часто содержится маргарин и растительные жиры. Поэтому их частое употребление приводит к тому, что клетки организма перестают нормально функционировать, а это вредно для растущего организма.

Сомнительную пользу несут и популярные у детей сухие завтраки — каши и хлопья. Как правило, они производятся из обычной пшеничной муки, которая при обработке теряет все полезные существа и содержит только легкоусвояемые углеводы.

— Прибавим к этому сахар, ароматизаторы, красители и усилители вкуса. В результате таких «полезных» завтраков ребенок получает с утра большую дозу глюкозы в кровь, уровень которой быстро падает. И получается так, что уже через пару часов он чувствует усталость и опять хочет есть, — сказала Елена Соломатина.

В список вредных для детского организма продуктов также нужно добавить различные йогурты, творожки и глазированные сырки. Их изготавливают с применением пальмового масла, растительных жиров и большого количества сахара.

— В итоге все эти сырки, по сути, просто смесь сахара и пальмового масла. А еще множество красителей и ароматизаторов, которые тоже много пользы ребенку не принесут.