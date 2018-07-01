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Вкусные продукты для детей, о вреде которых мы не догадываемся
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Вкусные продукты для детей, о вреде которых мы не догадываемся 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Многие родители, сами того не подозревая, дают своим детям полезные на первый взгляд продукты, которые на деле оказывают на детский организм негативное влияние. «Вечерняя Москва» поговорила с профессиональным диетологом о том, в употреблении каких продуктов стоит отказать детям.
Диетолог Елена Соломатина уверена, что большую опасность для здоровья ребенка представляют продукты, которые содержат большое количество сахара.
— Избыточный сахар наносит большой вред кровеносной системе, поджелудочной железе, приводит к истощению адаптационных механизмов ребенка, появлению лишнего веса, риску развития различных заболеваний, — утверждает она.
К таким продуктам можно отнести всевозможные фруктовые соки, которые содержать очень большое количество сахара.
— Частое употребление соков может обернутся для детей неприятностями со здоровьем. Я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда родители уверены, что соки очень полезны и заменяют ими простую воду. Да, соки могут быть полезными для организма, но их употребление следует сильно ограничить, — говорит Соломатина.
Также для здоровья детей очень вредны различные печенья, сухарики и пряники, даже те, на которых производители указывают, что они предназначены для детей. По словам Елены Соломатиной, в составе таких продуктов часто содержится маргарин и растительные жиры. Поэтому их частое употребление приводит к тому, что клетки организма перестают нормально функционировать, а это вредно для растущего организма.
Сомнительную пользу несут и популярные у детей сухие завтраки — каши и хлопья. Как правило, они производятся из обычной пшеничной муки, которая при обработке теряет все полезные существа и содержит только легкоусвояемые углеводы.
— Прибавим к этому сахар, ароматизаторы, красители и усилители вкуса. В результате таких «полезных» завтраков ребенок получает с утра большую дозу глюкозы в кровь, уровень которой быстро падает. И получается так, что уже через пару часов он чувствует усталость и опять хочет есть, — сказала Елена Соломатина.
В список вредных для детского организма продуктов также нужно добавить различные йогурты, творожки и глазированные сырки. Их изготавливают с применением пальмового масла, растительных жиров и большого количества сахара.
— В итоге все эти сырки, по сути, просто смесь сахара и пальмового масла. А еще множество красителей и ароматизаторов, которые тоже много пользы ребенку не принесут.
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