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Брат Фернандеса: переезд в Россию стал лучшим решением в его жизни
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Брат Фернандеса: переезд в Россию стал лучшим решением в его жизни 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Брат защитника ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандеса Жо прокомментировал решение о переезде брата в Москву. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Россия изменила его жизнь. Я разговариваю с ним каждый день. Он говорит, что счастлив, что переезд в Россию был лучшим решением в его жизни", — цитирует Жо Фернандеса Bleacher Report.
Также Жо отметил, что его брат нашел свое место в мире и в России к нему очень хорошо относятся.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.
Ранее Фернандес вошел в символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2018 года по версии журналиста Bleacher Report Сэма Тига.
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