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Пенсионеры из Тюмени отпраздновали выпускной вечеринкой с бассейном
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Пенсионеры из Тюмени отпраздновали выпускной вечеринкой с бассейном 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В четверг, 28 июня, состоялся масштабный выпускной у участников тюменского проекта «Университет третьего возраста».
Сначала выпускники устроили фотосессию на Мосту Влюбленных, а затем отправились на PARTY-автобусе на закрытую вечеринку в санаторий «Красная гвоздика». Этот день пенсионеры будут помнить всегда: чистый воздух, сосновый бор, фуршет, зажигательные сеты от диджеев, лодки, открытый бассейн сделали их выпускной по-настоящему запоминающимся.
Ведущими торжественного мероприятия стали резидент Женской лиги ведущих — Татьяна Дьяконова и вокалист Василий Горшков.
Организатором проекта выступает Областной геронтологический центр. «Университет третьего возраста» включает в себя 15 факультетов. Проект помогает пожилым людям адаптироваться на новом этапе их жизни. Присоединиться к «Университету» может каждый желающий. Подробная информация по телефону: (3452) 51-77-05.
Использовано фото с сайта: zdravie.pravda.sk.
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