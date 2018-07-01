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Генерал Иван Панфилов: каким был герой обороны Москвы
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Генерал Иван Панфилов: каким был герой обороны Москвы 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Генерал Иван Панфилов — Герой Советского Союза, участник обороны Москвы. Он погиб, защищая столицу от танковых частей вермахта, двигавшихся по Волоколамскому шоссе. Подвиг 316-й стрелковой дивизии, которую впоследствии переименуют в Панфиловскую, является безусловным примером массового героизма и стойкости советских воинов. Однако деятельность легендарного генерала сейчас подвергается пересмотру в некоторых постсоветских государствах. Кем же был Панфилов, если взглянуть на него с современных позиций?
Бедный мальчик
Иван Васильевич Панфилов (1893-1941 гг.) родился в г. Петровске Саратовской области. Отец его был мелким конторским служащим с небольшим жалованьем. Мальчик рано потерял мать, не смог получить даже минимального, 4-классного образования в городском училище. С малых лет Ваня был вынужден трудиться за кусок хлеба.
Как вспоминал Николай Власов, работавший в начале XX века педагогом в Петровске, Панфилов учился хорошо. Ему легко давались все дисциплины: русский язык, история, география и арифметика. Но оплачивать учебу семья не могла. Поэтому Общество помощи бедным ученикам, созданное в 1902 году по инициативе городской интеллигенции, взяло некоторые расходы на себя. [С-BLOCK]
В 1905 году Россию захлестнула волна забастовок, которая захватила и Поволжье. Железнодорожники и служащие Петровска также перестали выходить на работу, требуя повышения заработной платы. Отец Панфилова — Василий Захарович — поддержал забастовку, за что и был уволен. Вскоре он тяжело заболел и потерял возможность содержать семью. Ваню отправили в Саратов, где он устроился помощником в магазин местного купца.
Бедный мальчик был вынужден сменить несколько мест работы, поскольку хозяева не желали платить ребенку жалованье. Они считали, что он должен работать на них за кров и еду. Стоит ли говорить, сколько лишений пережил в детстве будущий генерал, мыкаясь по чужим углам?
Чапаевский разведчик
В 1915 году Панфилова призвали в армию Российской империи, шла Первая мировая война. Последовавшую за ней революцию молодой человек воспринял с энтузиазмом, он решил, что ему наконец-то представился шанс выйти на дорогу к достойной жизни. Тем более что волею судьбы в 1918 году он был зачислен в 25-ю стрелковую дивизию, которой руководил легендарный Василий Иванович Чапаев.
Иван Панфилов быстро сделал военную карьеру, заняв должность командира разведывательного эскадрона. Дерзкие рейды в тыл врага, добыча секретных сведений, неожиданные атаки — все это входило в обязанности военного. Тогда будущий генерал впервые проявил свое главное качество, за что заслужил уважение и преданность солдат: командир берег жизни разведчиков и самые опасные операции проводил лично. Панфилов принимал непосредственное участие в боях, в результате которых белогвардейские войска были вынуждены оставить территорию Урала и Западного Казахстана.
Красный командир
Затем военная судьба забросила Панфилова на Украину, где красноармейцы вели войну с польскими военными интервентами и многочисленными вооруженными формированиями анархистского толка. Бои были тяжелыми, но разведывательному эскадрону сопутствовала удача.
Как-то раз красный командир сумел выявить позиции польских частей, переодевшись простым крестьянином. Эта смелая операция запомнилась многим. А в боях у восточно-прусского города Танненберг (Сольдау), ударив во вражеский тыл, эскадрон Панфилова решил исход сражения. За такой маневр командир получил награду — орден Красного Знамени. [С-BLOCK]
В украинском городе Овидиополь (Одесская область) Панфилов встретил свою будущую жену — Марию Ивановну. Она стала его верной спутницей, супруги вместе воспитали пятерых детей.
В 1923 году Панфилов получил военное образование. Он окончил Объединенную пехотную школу, располагавшуюся в Киеве. По сути, это были двухгодичные курсы для красных командиров, которые обладали практическими навыками, но которым не хватало теоретических знаний по тактике и стратегии ведения войны. Сейчас многие историки и политики на Украине называют деятельность Красной Армии во время Гражданской войны оккупацией независимого государства. Поэтому и отношение к личности Панфилова в соседней стране пересматривается.
Враг басмачей
Становление СССР проходило непросто. В Средней Азии распространению советской власти активно мешали так называемые басмачи. В 1924 году Панфилов лично попросил командование отправить его на восток для борьбы с противниками коммунистической идеологии. Семья красного командира, в которой уже были маленькие дети, часто переезжала из города в город. Панфилов и его боевые товарищи сражались с басмачами в окрестностях Ашхабада, Ташкента, Ферганы, Фрунзе (Бишкека), Коканда, Чарджоу, Учкургана и других городов Средней Азии. Противники оказывали ожесточенное сопротивление, не желая становиться гражданами советской страны.
Некоторые историки полагают, что Панфилов и его соратники практически предотвратили создание исламского государства на территории Средней Азии, и видят в этом положительный момент. Другие считают басмачей представителями национально-освободительного движения и непримиримыми борцами с коммунистической заразой. Переоценка деятельности красных командиров сейчас происходит во многих республиках постсоветского пространства. Например, в апреле 2016 года улицу Панфилова в Душанбе переименовали. Теперь она официально носит имя другого участника Великой Отечественной войны — Бобо Джобирова. Так решили власти таджикской столицы. [С-BLOCK]
Впрочем, безусловной заслугой Панфилова является тот факт, что его подразделение отстояло территорию СССР на Памире. Дело в том, что по договору, заключенному Россией и Британией, граница между подконтрольными двум империям государствами Средней Азии проходила по реке Пяндж. После революции охранять ее стало некому, и отряды басмачей беспрепятственно переходили с территории соседнего Афганистана, стремясь распространить свое влияние на Таджикистан, Узбекистан и Туркмению. Вот на их-то пути и встал Панфилов со своими бойцами. Примечательно, что в высокогорный город Хорог, где располагался пограничный пост, вместе с советским командиром прибыла и его семья.
После успешной миссии на Памире Панфилов окончил в Москве высшие военные курсы, получив звание полковника. Его хотели оставить в столице, но военный сам попросился обратно в Среднюю Азию. Он привык к жизни на Востоке и хотел быть подальше от репрессий, усилившихся в среде военной верхушки СССР. В 1938 году Иван Васильевич был назначен военным комиссаром Киргизской Республики.
Добрый Батя
После начала Великой Отечественной войны Панфилов, который к тому времени уже был генералом, лично сформировал 316-ю стрелковую дивизию, в состав которой вошли казахи, киргизы и представители других народов Средней Азии. Началась спешная подготовка призывников к участию в боевых действиях. За простоту в общении и заботу о подчиненных генерал вскоре получил прозвище «Батя». Кстати, в отцовской дивизии служила и дочь военачальника — Валентина Ивановна. Она была сотрудницей медсанчасти. [С-BLOCK]
Героизм и стойкость воинов-панфиловцев, остановивших врага на подступах к Москве, увековечены во многих произведениях. Маршал Константин Рокоссовский считал, что одной из основ их подвига стала личность самого Панфилова. Он написал об этом военачальнике: «Счастлив генерал, заслуживший в массе бойцов так просто выраженную, но неизгладимую в сердцах любовь и веру». «Батя» погиб 18 ноября 1941 года недалеко от деревни Гусенево Московской области в результате немецкого минометного обстрела. Незадолго до гибели Панфилова 316-я дивизия за проявленные в боях на Волоколамском шоссе героизм и мужество была переименована в 8-ю гвардейскую. После смерти генерала она стала называться Панфиловской. Это было первое военное подразделение Советской армии, которому было присвоено имя командующего.
В 1945 году солдаты оставят на стене Рейхстага такую надпись: «Мы — панфиловцы. Спасибо Бате за валенки».
Вот каким был генерал Иван Панфилов.
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