Подайте на проститутку: как на Никольской зарабатывают на иностранцах

Покой гостей чемпионата мира по футболу защищают полицейские, оградившие места гуляний многочисленными металлическими рамками. Но внутри этого периметра сотни людей хотят заработать разными сравнительно честными способами. Продать что-нибудь ненужное, оказать мелкую услугу или просто попросить денег.

За три недели чемпионата мира по футболу образ жизни Никольской улицы по-своему устоялся. Движуха — поздним вечером и ночью, утром и днем медленная раскачка в ожидании нового вечера. И болельщик утром не такой, как вечером: не пляшет, забывая себя, а ходит медленно, изучая окрестности. И «коренное» население улицы сразу виднее — уборщики, полицейские и разного рода предприниматели.

«Tickets to 1/8 finals» — гласит табличка на плаще мужчины. Сам он — по одежде не то Бэтмен, не то эксгибиционист, а по комплекции — располневший Дон Кихот с бородой-эспаньолкой и подкрученными усами. Под плащом — майка сборной Колумбии.

— Не говорю по-русски, — улыбается колумбийский Бэтмен в ответ на вопрос — сколько стоит. По-английски же объясняет, что есть билеты «по номиналу» — 285 евро каждый. Сколько их в наличии — два, три? — Да, два, три… В общем, дело слегка темное. Колумбиец уходит с плакатиком дальше, к нему то и дело подходят, но чтобы покупали — нет, особенно не видно.

А вот уже знакомый с первых дней фестиваля персонаж — разносчик ушанок. Беру шапку в руки — сделана, надо сказать, отвратительно, из искусственного меха ужасного качества. Стоит — 1500 рублей за штучку, цвета — все мыслимые и немыслимые.

— Чаще всего берут черные, красные и цвета российского флага, — рассказывает продавец Алексей. По виду — подрабатывающий студент. — Разрешение? Так я торгую от магазина сувениров, у нас с этим все в порядке. Что-то вроде «летней веранды», выносной прилавок.

Действительно, совсем рядом с Алексеем — вход в сувенирную лавку. Там шапки теряются на фоне матрешек (да-да, та самая неприличная со свистком тоже есть!), флагов, яиц «под Фаберже» и тому подобного. Но шапки — безусловный хит чемпионата. А совсем недавно у сувенирных лавок появился и российский клиент: сметают кокошники, которые уже после начала мундиаля вдруг стали фирменной фишкой российских болельщиц.

— Pictura hermosa — цокают языками перуанцы, собравшиеся возле большого — где-то 1 метр в высоту и 5 в ширину — холста с наивной живописью. На нем и Мачу-Пикчу, священное место инков, и вожди в полном облачении, и воины в золотых доспехах. В общем, помнят и гордятся.

— Сколько стоит? — спрашиваю у человека с картиной уже по-английски. Не дает ответа: то ли его клиентура (а как удалось понять из испанской речи — это и есть художник) — только свои, то ли он привез картины не продавать, а подбадривать команду.

А вот отечественные ребята, которые рядом рисуют на щеках болельщиков флаги, работают не только за идею. Идут мимо мама с дочкой — «Мама, давай!..» — и всего за 300 рублей щеки девочки разукрашены триколорами. Вот еще пара девушек — результат такой же. Но за 500 на двоих. А вот мужчина, который по своим габаритам может водить разве что «Хаммер»: с него берут 500 в одно лицо.

— Сколько стоит? — на прямой вопрос парни смущаются, особенно при виде фотоаппарата. — Сколько не жалко, да хоть просто так!

Совсем как в церковной лавке напротив: свечи не продаются, но принимаются пожертвования. И мало у кого хватает нахальства попросить бесплатно — разве что действительно позарез нужно.

— Красноярск, Владивосток, Якутск, Магадан… — болельщики из Китая (многие раньше были в цветах сборной Германии, но теперь и болеть-то не за кого) собирают спилс-карту России. Это такой сделанный из ламината пазл из регионов РФ: кто быстрее сложит, тот и молодец. Якутию и Красноярский край — самые большие регионы — сложить легко, а вот западнее Урала начинаются трудности. Вроде понятно, что где, но совместить выступы и впадины на этих мелких элементах — труднее трудного. Китайцы лихо собирают Сибирь, не смущаясь кириллицей, хотя по-русски и не говорят.

— Нет-нет, Тува не может быть здесь, здесь уже Китай! — улыбаются туристы из Поднебесной. Тува все-таки именно там — узор выступов и впадин неумолим. Карта здесь тоже не просто так: 2500 — и она ваша. Правда, лучше бы сделали из фанеры: ламинат от собирания пазла махрится по краям и выглядит не лучшим образом.

И снова продавец шапок, на сей раз дешевле — 1000 рублей. А потому что без лицензии — на соответствующий вопрос не отвечает, но быстро уходит. Зато у него помимо шапок есть и пилотки «а-ля дембель», украшенные кучей каких попало значков. Столько добра за 1000 рублей? Право, отличная сделка.

Но откровеннее всех — худющий юноша с лицом «первого хакера в школе». Он держит плакат с надписью: «Подайте на девушку легкого поведения». Для не наших клиентов — вторая сторона плаката: «Give me money for whore». В разговоры не вступает, перемещается быстро, постоянно оглядывается. Да, парень, с таким стилем поведения за девушек действительно придется платить. Впрочем, «дура дурой…», а сердобольные мексиканцы посмеялись — и дали денег.

— Спекуляция билетами — серьезное правонарушение, если получится найти колумбийца, будем разбираться, — говорит лейтенант полиции, дежурящий на Никольской. — Шапки и пилотки — это скорее мелочь, но когда видим, как ими торгуют, тоже принимаем меры. А что касается плаката про девушек легкого поведения, то парень не зря бегает: у нас есть распоряжение не допускать несанкционированного пикетирования. Независимо от содержания плаката.

Источник